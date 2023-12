Sonic Superstars waxay ku dhacaan rajooyin gaaban, in kasta oo Sonic uu ku sii jiro awoodda

By

Iyada oo ay ku jirto raynrayn ku hareeraysan sii daynta isku mar ah ee Sonic Superstars iyo Super Mario Bros. Wonder, waxa si dhakhso ah u caddaatay in mid ka mid ah kuwan caanka ah ee 2D-ga uu u soo baxay guusha cad. Halka Super Mario Bros. Wonder uu jabiyay rikoorada iibka isla markaana uu booskiisa ku hubsaday ciyaarta Mario ee ugu iibka badan abid iyada oo 4.3 milyan oo koobi lagu iibiyay laba todobaad gudahood, Sonic Superstars ayaa hoos uga dhacday rajadii Sega.

Warbixin maaliyadeed oo dhowaan soo baxday, madaxa Sega Haruki Satomi wuxuu qiray in Sonic Superstars ay lahaayeen "bilaw xoogaa daciif ah sidii aan filaynay." Markii lagu cadaadiyay sababta waxqabadkan la'aanta ah inta lagu jiro fadhiga Q&A ee diiradda saaraya maal-galiyaha, Satomi wuxuu u sababeeyay saameynta cinwaannada kale ee waaweyn ee la sii daayay isla waqti isku mid ah, iyada oo aan si toos ah loo magacaabin Super Mario Bros. Wonder.

Si kastaba ha ahaatee, saamaynta Super Mario Bros. Wonder ee Sonic Superstars maahan wax la yaab leh. Milkiilayaasha Nintendo Switch, gaar ahaan, waxay u riyaaqeen qaybtii ugu dambeysay ee Mario, taasoo ka dhigeysa Sonic Superstars inay ku dhibtoonayaan inay abuuraan xiiso weyn oo ku saabsan aaladaha kale. Waxaa intaa dheer, siideynta Oktoobar ee Marvel's Spider-Man 2 ee PlayStation 5 iyo caannimada sii socota ee sii daynta ciyaartii kale ee dhawaa, sida Assassin's Creed Mirage iyo Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, ayaa laga yaabaa inay sii jeediso dareenka ciyaartoyda.

Satomi ayaa weli rajo ka qaba suurtagalnimada Sonic Superstars ee guusha. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in xilliga fasaxa, gaar ahaan bilaha Noofambar iyo Disembar, ay taariikh ahaan u keenaan iibka xooggan ee Sonic IPs. Sega waxa uu qorshaynayaa in uu kor u qaado dalacsiinta inta lagu jiro wakhtigan muhiimka ah, iyada oo in ka badan 90% ee miisaaniyada suuq-geynta ciyaarta loo qoondeeyay Thanksgiving iyo xilli fasaxa.

Arrin kale oo si weyn u saameyn karta iibka Sonic Superstars ayaa ah sii deynta filimka saddexaad ee Sonic ee aadka loo sugayo, ee loo qorsheeyay Disembar 2024. Nintendo ayaa horay u sheegtay in guusha Super Mario Bros. Movie ay kor u qaadday iibka wax kasta oo Mario. Sega wuxuu rajeynayaa saameyn la mid ah Sonic Superstars.

Maadama Sega uu sii wado dadaalkiisa suuqgeyn isla markaana uu isku diyaarinayo sii deynta filimka sedexaad, shirkadda ayaa wajaheysa caqabad ku aadan qancinta taageerayaasha si ay Sonic Superstars fursad u siiso. Dib u eegis hore, sida qiimaynta IGN ee 7/10, waxa ay amaanaan dhinacyada qaarkood ee ciyaarta laakiin waxa ay muujiyaan soo dhawaynteeda isku dhafan iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyin cusub oo rajo leh iyo kuwo shaki leh.

In kasta oo uu yara billow la'aan, Sonic caannimadiisa waara iyo dadaallada socda ee Sega ee lagu ballaarinayo gaaritaanka franchise-ka ayaa dhiirigelinaya rajada guusha mustaqbalka ee Sonic Superstars. Waqtiga kaliya ayaa sheegi doona haddii Sonic uu u kici karo munaasabadda oo uu dib u soo ceshan karo sharaftiisa adduunka tartanka ciyaaraha.

FAQ

S: Waa maxay sababta Sonic Superstars u yeeshay bilow daciif ah sidii la filayay?

J: Sida laga soo xigtay maamulaha Sega Haruki Satomi, saamaynta ciyaaraha kale ee waaweyn ee la sii daayay, sida Super Mario Bros. Wonder, ayaa door wayn ku lahaa waxqabadka Sonic Superstars.

S: Sonic Superstars miyay ku guuldaraysteen inay abuuraan xiisaha goobaha aan ahayn nintendo?

J: Haa, halka Super Mario Bros. Wonder ay door bideen milkiilayaasha Nintendo Switch, Sonic Superstars waxay ku dhibtoonayeen inay abuuraan xiisaha goobaha kale ee ciyaaraha.

S: Maxay yihiin ciyaaraha kale ee dareenka ka leexiyay Sonic Superstars?

A: Ciyaaraha sida Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24, iyo Mortal Kombat 1, kuwaas oo la sii daayay isla waqti isku mid ah, waxay u badan tahay inay ka leexiyeen dareenka Sonic Superstars.

S: Sidee ayuu Sega u qorsheeyay inuu kor u qaado iibka Sonic Superstars?

J: Sega wuxuu qorsheynayaa inuu kordhiyo xayeysiisyada inta lagu jiro xilliga fasaxa ee soo socda, isagoo diiradda saaraya bilaha Noofambar iyo Disembar, taas oo taariikh ahaan soo saarta iibka sare ee Sonic IPs.

S: Filimka Sonic saddexaad ma saameyn doonaa iibka Sonic Superstars?

J: Sega wuxuu rajeynayaa in siideynta filimka seddexaad ee Sonic ee Diseembar 2024 uu saameyn togan ku yeelan doono iibka Sonic Superstars, si la mid ah sida guusha Super Mario Bros. Movie ay u kordhisay wax walba Mario.