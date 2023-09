Haweeney ka hadashay Toban sano oo Xanuun ah Kadib Qalliinka Mesh miskaha

By

Haweeney ayaa ka hadashay "cadaabta" ay u dulqaadatay muddo ka badan toban sano ka dib qalliin mesh ah oo miskaha ah oo uu sameeyay dhakhtar qalliin oo Bristol ah oo hadda wajahaya dhegeysi anshax xumo ah. Jennifer Hill, 74, waa mid ka mid ah in ka badan 200 oo bukaan ah oo North Bristol NHS Trust ay qiratay in ay "waxyeelo" ka soo gaartay qalliinka sagxada miskaha ee aan loo baahnayn iyadoo la isticmaalayo mesh macmal ah oo uu fuliyay Dr. Anthony Dixon. Ms. Hill ayaa qalliinka lagu sameeyay 2012 iyo mar kale 2016, waxayna la kulantay sanado badan oo dhaawacyo ah iyo saameyn weyn oo ku saabsan nolosheeda.

Dr. Dixon, oo ah dhakhtar sare oo UK ah oo qaliinka miskaha ah, ayaa isticmaalay mesh macmal ah si uu kor ugu qaado mindhicirrada soo baxay, farsamada loo yaqaan 'laparoscopic ventral mesh rectopexy' (LVMR). Waxa uu qalliinnada ku sameeyay Isbitaalka Southmead, iyo sidoo kale xarunta gaarka ah ee Spire Hospital, halkaas oo bukaannada NHS-ta inta badan loo diri jiray daawaynta. Ms. Hill waxa lagula taliyay in ay aragto Dr. Dixon dhakhtarka gastroenteristka ee Cisbitaalka Spire si uu u ogaado xanuunka caloosha ee Irritable Bowel Syndrome (IBS), laakiin waxa uu ka dib ku sheegay inay qabto malawadka iyo xubinta taranka. Qalitaanka ka dib, calaamadaheeda ayaa ka sii daray.

Ms. Hill waxaa looga tagay dhaawac neerfaha ah, calool xanuun joogto ah, hurdo la'aan iyo cunto xumo, xanuun daran, iyo baahida loo qabo waraabinta xuubka dhowr jeer maalin kasta. Waa ay awoodi wayday in ay galmo samayso tan iyo qaliinkii lagu sameeyay xanuunka dartiis. Ms. Hill waxa ay rajaynaysaa in iyada oo ka hadlaysa waaya aragnimadeeda oo ay bixiso caddaynta dhageysiga anshax-xumada, ay heli doonto xidhidh iyo nasteexo kuwa kale ee ku jira jagooyinka la midka ah.

Dib u eegis ay samaysay North Bristol NHS Trust oo la daabacay sanadkii hore ayaa lagu ogaaday in 203 bukaan oo qaliin LMVR ku sameeyay Dr. Dixon intii u dhaxaysay 2007 iyo 2017 ay ahayd in la siiyo daaweyn kale ka hor inta aan loo gudbin qaliinka. Linda Millband, madaxa qaranka ee ficilada kooxda dayaca kiliinikada ee Thompsons Solicitors, ayaa taageeraysa ilaa 100 bukaan oo hore oo mesh ah Dr. Dixon. Waxay aaminsan tahay in dhegaysigu diiradda saari doono haddii uu jiro oggolaansho ku filan, haddii daaweyn kale la bixiyay, iyo haddii bukaannada si habboon loogu wargeliyay khatarta qalliinka.

Qeexitaanno:

– Mesh miskaha: Qalab caafimaad oo loo isticmaalo in lagu taageero xubnaha gobolka miskaha, oo inta badan loo isticmaalo soo dhicis xubnaha miskaha ama qalliinka kaadi-ceshad la'aanta kaadida.

- Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): Farsamo qalliin oo isticmaala mesh macmal ah si kor loogu qaado mindhicirrada soo baxay.

– Mindhicirrada Soo Jiitama: Waa xaalad ay dabada ka soo gasho ama ka soo baxdo siilka ama dabada.

- Golaha Caafimaadka Guud (GMC): Waa hay'ad maamusha oo mas'uul ka ah ilaalinta heerarka ku dhaqanka caafimaadka UK.

- Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS): Nidaamka daryeelka caafimaadka ee ay dawladdu maalgeliso ee UK.

