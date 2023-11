Waa maxay sababta Las Vegas Grand Prix uu u jebiyo Dhaqanka Sabtida

By

Marka laga baxo jadwalka tartanka Axadda ee caadiga ah, furitaanka Las Vegas Grand Prix wuxuu dhici doonaa habeen Sabti ah. Go'aankani waxa uu kor u qaaday shaki iyo xiiso ka dhex abuuray taageerayaasha iyo darawalladaba. Laakiin maxaa keenay Formula 1 inuu sameeyo doorashadan aan caadiga ahayn?

Sababta koowaad ee tartanka Sabtida waa in la dejiyo daawadayaasha adduunka oo dhan, gaar ahaan kuwa UK iyo Yurub. Las Vegas, oo ku taal Nevada, ayaa siddeed saacadood ka dambeeya UK iyo sagaal saacadood ka dambeeya bartamaha Yurub. Haddii tartanka la qabto maalin axad ah, waxa ay u tarjumi lahayd subaxa hore ee isniinta Yurub, markaas oo dad badani u soo shaqo tagi lahaayeen. Tani waxay keeni kartaa hoos u dhac tirada dhagaystayaasha iyo waayo aragnimada daawashada ka yar ee ku haboon taageerayaasha.

Adiga oo la qorsheeyay Las Vegas Grand Prix Sabtida, Formula 1 waxay hiigsanaysaa in la kordhiyo daawashada caalamka. Tartanku wuxuu dhici doonaa inta lagu jiro wakhtiga ugu wanaagsan Las Vegas, iyadoo Strip-ka caanka ah uu u adeegayo sidii dib-u-dhac cajiib ah. Bedelida wakhtiga bilawga saacado yar ka hor waxay la macno tahay inay tahay saqda dhexe ee habeenkii Yurub, taasoo horseedaysa hoos u dhaca daawadayaasha iyadoo dadku door bidaan inay daawadaan si ay ula qabsadaan.

Inkastoo tani ay noqon karto markii ugu horeysay ee tartanka Formula 1 la qabto sabtida sanadihii ugu dambeeyay, ma ahan markii ugu horeysay ee taariikhda ciyaaraha. Grand Prix ee Ingiriiska, tusaale ahaan, waxa dhaqan ahaan loo qabtay sabtidii ilaa 1975. Tani waxa ay sabab u ahayd, qayb ahaan, Indianapolis 500, kaas oo si rasmi ah uga mid ahaa horyaalka oo dhacay maalmo kala duwan xilli ciyaareed kasta.

Gebagebadii, go'aanka lagu qabanayo Las Vegas Grand Prix Sabtida waa tallaabo istiraatijiyadeed oo uu qaaday Formula 1 si loo hubiyo dhegaystayaal caalami ah oo ballaaran. Iyada oo la waafajinayo tartanka iyo wakhtiga ugu wanaagsan ee Las Vegas lagana fogaado saacadaha hore ee Yurub, Formula 1 waxa ay rajaynaysaa in ay dhacdada ka dhigto mid ay heli karaan taageerayaasha adduunka oo dhan.

FAQ

Las Vegas Grand Prix ma yahay tartanka F1 ee ugu horreeya oo aan la qaban Axad?

Maya, Las Vegas Grand Prix maaha tartanka F1 ee ugu horreeya ee jebiya dhaqanka oo aan la qabanayn Axadda. Inta la ogyahay taariikhda ciyaaraha, tartanka ayaa la qaban jiray maalmaha kala duwan ee usbuuca. Hal tusaale oo xusid mudan ayaa ah Indianapolis 500, kaas oo qayb ka ahaa horyaalkii F1 intii u dhaxaysay 1950 iyo 1960 wuxuuna dhici jiray maalmo kala duwan sannad kasta, marka laga reebo markay May 30 ku dhacday maalin Axad ah.

Maxay F1 u dooratay tartanka sabtida ee Las Vegas Grand Prix?

Go'aanka ah in Las Vegas Grand Prix lagu qabto Sabtida waxaa ugu horrayn keenay rabitaanka in la dejiyo daawadayaasha caalamiga ah. Adiga oo iska ilaalinaya saacadaha hore ee Yurub, halkaas oo taageerayaal badan oo F1 ah ay degan yihiin, Formula 1 waxay ujeedadeedu tahay in la hubiyo cabbirka dhagaystayaasha sare. Intaa waxaa dheer, jadwalka tartanka inta lagu jiro wakhtiga ugu wanaagsan ee Las Vegas waxay wanaajisaa muuqaalka muuqaalka magaalada iyo xarriiqda iftiinka leh.

Formula 1 ma tixgelin doonaa tartano badan oo sabtida mustaqbalka ah?

Iyadoo Las Vegas Grand Prix uu ka jabayo qaabka tartanka axada ee soo jireenka ah, lama hubo haddii tartamo badan oo Sabti ah la soo bandhigi doono mustaqbalka. Go'aanka Formula 1 ee jadwalka tartanka maalmo gaar ah waxay ku xiran tahay arrimo kala duwan, oo ay ku jiraan tixgelinta aagga waqtiga, kordhinta daawashada, iyo abuurista waayo-aragnimo xusuus leh taageerayaasha. Jinsi kasta waxaa loo qiimeeyaa mid-kiis, iyadoo la tixgalinayo duruufaha gaarka ah ee magaalada martida loo yahay iyo in dhageysteyaasheeda ay gaaraan.