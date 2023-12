Waa kuma aabbaha cilmiga?

Ciwaanka: Daah-furka Horiyeyaasha: Sahaminta Asalka Sayniska

Hordhac:

Sayniska, daraasadda habaysan ee dunida dabiiciga ah, ayaa door laxaad leh ka ciyaartay qaabaynta ilbaxnimada aadanaha. Laga soo bilaabo daah-furka siraha koosaska ilaa fahamka kakanaanta nolosha, sayniska ayaa horay u sii dhaqaajiyay aadanaha. Laakiin yaa loo qaadan karaa inuu yahay aabbaha runta ah ee edbintan? Maqaalkan, waxaynu ku guda jirnaa safar aan ku raadinayno asalkii cilmiga, anagoo iftiiminayna shakhsiyaadka cajiibka ah ee dhidibbada u taagay cilmigan cajiibka ah.

Qeexida Sayniska:

Kahor intaanan u daadagin su'aasha ku saabsan aabbanimada, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo waxa dhabta ah ee sayniska ka kooban yahay. Sayniska waxa loola jeedaa u fiirsashada, tijaabinta, iyo falanqaynta habaysan ee dhacdooyinka dabiiciga ah si loo helo aqoon loona sameeyo aragtiyo. Waxay ku tiirsan tahay caddaymo la taaban karo, sabab macquul ah, iyo habab adag si loo daah furo mabaadi'da hoose ee xukuma caalamka.

Xididdada qadiimiga ah:

Iyadoo ereyga "sayniska" laga yaabo inuu yahay mid casri ah, raadinta aqoonta ku saabsan dunida dabiiciga ah waxay dib u soo noqotaa wakhtiyadii hore. Xadaarado badan, sida Masaarida, Giriiga iyo Shiinaha, ayaa wax weyn ku soo kordhiyey fikirka sayniska. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahaayeen Giriiga kuwa dhigay habka sayniska iyo fekerka muhiimka ah.

Thales ee Miletus:

Mid ka mid ah tirooyinka ugu horreeya ee taariikhda sayniska waa Thales of Miletus, faylasuuf Giriig ah oo noolaa qiyaastii 600 BC. Thales waxa uu damcay in uu ku sharaxo ifafaale dabiici ah iyada oo loo marayo sharaxaad macquul ah halkii uu u nisbayn lahaa xoogag ka sarraysa. Inta badan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay falsafadii ugu horreysay ee sharraxaad dabiici ah u doonta adduunka inagu xeeran.

Aristotle:

Shakhsi kale oo saamayn ku leh horumarinta sayniska wuxuu ahaa Aristotle, oo noolaa qarnigii 4aad ee BC. Wax ku biirinta Aristotle waxa ay koobtay dhinacyo badan, oo ay ku jiraan fiisigiska, bayoolajiga, iyo xidigiska. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay u fiirsashada iyo kala-soocidda, isaga oo seeska u dhigay habka cilmi-baarista.

Da'da Dahabka ah ee Islaamka:

Xilligii dahabiga ahaa ee Islaamka (qarnigii 8-aad ilaa 14-aad ee miilaadiga), culumada caalamka Islaamka waxay horumarro la taaban karo ka sameeyeen culuumta kala duwan ee cilmiga. Tirooyinka ay ka midka yihiin Al-Kindi, Al-Farabi, iyo Ibn al-Haytham ayaa gacan ka geystay maadooyinka sida xisaabta, indhaha, iyo daawada. Shaqooyinkooda ayaa markii dambe loo turjumay Laatiinka waxayna door muhiim ah ka qaateen Renaissance Yurub.

Kacaankii Cilmiga ahaa:

Kacaankii Sayniska, oo dhacay intii u dhaxaysay qarniyadii 16aad iyo 18aad, waxa uu calaamad u ahaa isbeddelka taariikhda sayniska. Inta lagu jiro muddadan, hormoodyadii sida Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, iyo Isaac Newton ayaa wax ka beddelay fahamkayaga caalamka. Wax-soo-saarkooda aasaasiga ah iyo hababka adag ayaa dhidibada u taagay cilmiga casriga ah.

Su'aalaha La Isweydiiyo:

S: Ma cadaalad baa in magaca “aabbaha cilmiga” loo nisbeeyo shaqsi keli ah?

J: In kasta oo ay xiiso u leedahay in magacan loo dhiibo qof gaar ah, cilmigu waa dadaal wadajir ah oo soo baxay qarniyo badan. Shakhsiyaad tiro badan ayaa wax ku darsaday, waxaana aad ugu habboon in cilmiga loo arko dadaal iskaashi.

S: Waa maxay sababta faylasuufyadii Giriigii hore inta badan lala xiriiriyo asalka sayniska?

J: Faylasuufyadii Giriiggii hore, sida Thales iyo Aristotle, waxay xooga saareen sharraxaad macquul ah iyo indho-indhayn, kuwaas oo seeska u dhigay habka sayniska. Fikradahooda ayaa si weyn u saameeyay fikirka sayniska ee xiga.

S: Ma jiraan dumar hormood u ah taariikhda sayniska?

J: Haa, waxaa jiray dhowr saynis yahano dumar ah oo cajiib ah taariikhda oo dhan, oo ay ku jiraan Marie Curie, Ada Lovelace, iyo Rosalind Franklin. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha bulshada iyo eexda jinsiga awgeed, wax ku biirintooda ayaa inta badan la ilduufay ama la qiimeeyay.

Gabagabadii, su'aasha ah yaa loo qaadan karaa aabbaha runta ah ee cilmigu waa mid adag oo dhinacyo badan leh. Saynisku waa dadaal wadajir ah oo horumaray muddo ka dib, kaas oo ay qaabeeyeen wax ku darsiga dad aan tiro lahayn. Laga soo bilaabo faylasuufyadii hore ilaa saynisyahannada casriga ah, mid kastaa wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray horumarinta fahamkayaga adduunka dabiiciga ah. Waa dadaalkooda wadajirka ah ee cilmigu sii wado inuu horumariyo oo uu riixo xuduudaha aqoonta aadanaha.