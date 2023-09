Fahamka Sayniska Ka Danbaysa Koritaanka Nalalka LED-ka iyo Kobaca Dhirta

Soo Bandhigidda Qarsoodiga: Fahmidda Sayniska Ka Danbaysa Koritaanka Nalalka LED-ka iyo Kobaca Dhirta

Soo Bandhigidda Qarsoodiga: Fahmidda Sayniska Ka Danbaysa Koritaanka Nalalka LED-ka iyo Kobaca Dhirta

Sayniska ka dambeeya LED waxay koraan nalalka iyo koritaanka dhirta waa isku dhafka xiisaha leh ee fiisigiska, bayoolajiga, iyo tignoolajiyada. Waa mowduuc si weyn u fiirsaday sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan kororka beerashada gudaha iyo xiisaha sii kordhaya ee beero waara. LED waxay koraan nalalka, oo leh waxtarkooda tamar iyo cimrigooda dheer, ayaa u soo baxay sidii qalab muhiim u ah dadaalladan. Laakiin sida saxda ah ee ay u shaqeeyaan? Sidee bay u saameeyaan koritaanka dhirta? Aan u daadagno sirta.

LED, ama Iftiin Emitting Diode, waa qalab semiconductor ah oo sii daaya iftiinka marka hadda koronto uu dhex maro. Iftiinkan ayaa si fiican loogu hagaajin karaa mawjadaha dhaadheer ee gaarka ah, taasoo ka dhigaysa LED u koraan nalalka si la yaab leh oo la taaban karo. Waxaa lagu hagaajin karaa si ay u sii daayaan kaliya iftiinka spectrum ee dhirtu u isticmaasho photosynthesis, si loo wanaajiyo isticmaalka tamarta. Tani waa faa'iido weyn marka loo eego nalalka koritaanka dhaqameed, kuwaas oo sii daaya iftiin ballaaran, kuwaas oo intooda badan aan dhirta isticmaalin.

Photosynthesis, habka ay dhirtu iftiinka ugu beddelaan tamarta kiimikaad, ayaa udub dhexaad u ah doodan. Dhirtu waxay ugu horayn u isticmaashaa iftiinka casaanka iyo buluuga ah ee photosynthesis. Iftiin cas, oo leh mawjad dhererkeedu dhan yahay 660 nanometer, ayaa loo adeegsadaa habka sawir-qaadista wuxuuna dhiirigeliyaa ubaxa iyo miraha. Iftiin buluug ah, oo qiyaastii 460 nanometer ah, wuxuu kor u qaadaa koritaanka caleemaha iyo lafaha. Iyada oo la hagaajinayo wax soo saarka nalalka koriinka LED, beeraleydu waxay xakameyn karaan koritaanka dhirta, iyaga oo adeegsanaya si ay u gaaraan natiijooyinka la rabo.

Intaa waxaa dheer, nalalka koraan LED waxay dhaliyaan kuleyl ka yar nalalka koritaanka dhaqameed. Tani waxay yaraynaysaa halista dhaawaca dhirta waxayna u oggolaanaysaa meelaynta dhow ee dhirta, sii kordhinaysa waxtarka iftiinka. Waxa kale oo ay leeyihiin cimri dherer, caadi ahaan waara 50,000 saacadood ama ka badan, taas oo ka dhigaysa doorasho kharash-ool ah isticmaalka muddada-dheer.

Cilmi baaris ayaa muujisay in nalalka koriinka LED ay si weyn u wanaajin karaan koritaanka dhirta. Daraasad lagu daabacay joornaalka "HortScience" waxay ogaatay in salaar lagu koray nalalka LED-ka ay leeyihiin 25% wax-soosaar sare marka loo eego saladhka oo lagu koray nalalka fluorescent. Sidoo kale, daraasad lagu sameeyay "Journal of Applied Horticulture" ayaa lagu ogaaday in strawberries ee lagu koray nalalka LED-ka ay leeyihiin waxsoosaar sare iyo tayada miro ka wanaagsan kuwa lagu koray nalalka dhaqameed.

Laakiin kaliya maaha wax-soo-saarka. Nalalka koraan LED waxay sidoo kale saameyn karaan nuxurka nafaqada ee dalagga. Daraasad lagu sameeyay "Journal of Agricultural and Food Chemistry" waxay ogaatay in basil lagu koray nalalka LED-yada ay leeyihiin heerar sare oo ka mid ah antioxidants qaar ka mid ah basil oo lagu koray nalalka fluorescent. Tani waxay soo jeedinaysaa in nalalka koritaanka LED loo isticmaali karo si kor loogu qaado qiimaha nafaqada ee dalagga.

Gebogebadii, sayniska ka dambeeya LED waxay koraan nalalka iyo koritaanka dhirta waa is dhexgalka soo jiidashada leh ee iftiinka, tamarta, iyo nolosha. LED waxay koraan nalalka, iyaga oo awood u leh inay soo saaraan mowjadaha iftiinka gaarka ah, waxay bixiyaan qalab xoog leh oo kor loogu qaado koritaanka dhirta iyo hagaajinta wax-soo-saarka dalagga. Waxay u taagan yihiin horumar la taaban karo oo xagga tignoolajiyada beeraha, mid ka ciyaari kara door muhiim ah buuxinta baahida cuntada ee mustaqbalka. Marka aan sii wadno sahminta iyo fahamka farsamadan, waxaan sugi karnaa xitaa horumarro aad u xiiso badan oo ku saabsan beerashada gudaha iyo wixii ka dambeeya.