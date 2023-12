Patrick McHenry ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay Congress-ka, isaga oo sii xoojinaya saadaalinta musharixiinta cusub ee degmada 10-aad ee Congress-ka

By

Dhacdo la yaab leh, Congressman Patrick McHenry ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay Congress-ka. McHenry, oo si kooban u soo noqday afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka sanadkan, ayaa horey u muujiyay rabitaankiisa ku aadan inuu dib u doorto bil ka hor. Ilaa hadda lama garanayo sababaha ka dambeeya go’aankiisa.

Hawlgabka McHenry ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay jirto kala qaybsanaan sii kordhaysa oo ka dhex jirta Golaha GOP Caucus iyo dagaallo siyaasadeed oo socda oo ku saabsan jagada Afhayeenka Aqalka. "Waagii hore, hadda, iyo mustaqbalka, Golaha Wakiilladu waa xarunta jamhuuriyaddayada Maraykanka," ayuu McHenry ku yidhi hadal qoraal ah. "Wanaagga iyo xumaanta, inta lagu jiro maalmaha ugu sarreeya iyo kuwa ugu hooseeya, laga soo bilaabo faan ilaa waqtiyo magac-xumo ah, Goluhu waa goobta khilaafaadka qarankeena ee ku xiran rajadayada berrito wanaagsan."

Sida warka hawlgabka McHenry uu faafay, isla markiiba waxaa soo baxay mala-awaal ku saabsan musharrixiinta suurtagalka ah inay buuxiyaan degmada 10aad ee Koongareeska ee cusub. Degmada, oo hadda ka soo bilaabmaysa xaafadaha Charlotte ee waqooyiga ilaa Hickory iyo Statesville ilaa Winston-Salem, ayaa si weyn loogu tixgaliyaa kursi ammaan ah oo Jamhuuriya ah. Dhowr sharci-yaqaan oo heer gobol ah ayaa deggan degmada, iyadoo ugu yaraan mid ka mid ah uu muujiyay xiisaha uu u qabo inuu u tartamo beddelka McHenry. Intaa waxaa dheer, musharrax kale oo Jamhuuriya ayaa horay ugu dhawaaqay olole loogu jiro kursiga.

Wakiilka Gobolka Jason Saine, oo saaxiib dhow la ah McHenry's ilaa maalmahoodii kuleejka, ayaa muujiyay baahida loo qabo wakhti uu kula tashado qoyska iyo taageerayaasha ka hor inta uusan go'aan ka gaarin musharaxnimadiisa. Pat Harrigan oo Jamhuuri ah, oo hore ugu tartamay Congress-ka degmo kale, ayaa hadda u beddelay inuu raadiyo kursiga McHenry.

McHenry, oo 48 jir ah, waxa uu ahaa shakhsi caan ka ah Aqalka Wakiilada tan iyo markii la doortay 2005. Kor u kaca heerkii hogaaminta Aqalka, waxa uu soo noqday Guddoomiyaha Guddiga Adeegyada Maaliyadeed ee Golaha Wakiilada ee saamaynta leh, iyo dooro kale. Muddadii uu xilka hayay, McHenry waxa uu taageero hagar la'aan ah u muujiyay afhayeenkii hore Kevin McCarthy wuxuuna door muhiim ah ka qaatay xaqiijinta codadka loo baahan yahay magacaabista McCarthy.

Iyada oo hawlgabnimada McHenry ay ku darayso isbeddelka suurtagalka ah ee ergada congress-ka North Carolina, muuqaalka siyaasadeed ee gobolka ayaa laga yaabaa inuu galo isbeddello la taaban karo ka hor doorashooyinka 2024. Khadadka degmada ee dib loo rogay, oo hadda lagu hayo dacwad jinsi-mander ah, waxay keeni kartaa in saddex wakiil oo Dimuqraadi ah ay lumiyaan kuraastooda degmooyinka Jamhuuriga ee nabdoon. Marka laga soo tago fursadahan, waxaa sidoo kale jira tartan lagu bedelayo Congressman Dan Bishop, oo ka tagaya Congress-ka si uu ugu tartamo qareenka guud.

Sida boodhku u degayo ku dhawaaqista McHenry, waxaa cad in North Carolina's 10th Congressional District ay door muhiim ah ka ciyaari doonto qaabaynta qurxinta mustaqbalka ee waftiga kongareeska gobolka. Iyadoo ay suuragal tahay in wajiyo cusub ay soo baxaan, isla markaana isbedel weyn uu ku yimaado matalaada siyaasadeed, ayaa waxaa lagu wadaa in doorashada soo socota ay noqoto mid si weyn loo wada sugayo, si gaar ahna isha loogu hayo.