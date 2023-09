Isticmaalayaasha Venmo waxay ka warbixiyaan maqnaanshaha iyo arrimaha lacag bixinta

By

Kumanaan isticmaalayaasha Venmo ah ayaa dhowaan la kulmay dhibaatooyin xagga abka, oo ay ku jiraan arrimaha lacag-bixinta iyo lacag-wareejinta. Warbixinada dhibaatooyinkan ayaa soo gaaray abaaro 10.30am ee maanta, iyadoo dad badan oo adeegsada ay ka cawdeen in app-ku aanu si sax ah u shaqaynayn, lacagihiina aanay socon. Venmo si rasmi ah ugamay hadlin arrintan ama ma aysan bixin wax cusub oo ku saabsan warbaahinta bulshada.

Isticmaalayaasha ayaa u qaatay aaladaha sida Twitterka si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin Venmo. Shakhsiyaadka qaar ayaa ka warbixiyey in hadhaagahooda app-ka aanu la cusboonaysiinayn, taasoo keentay jahawareer iyo walaac. Kuwo kale ayaa ka cawday inay awoodi waayeen inay helaan lacagtooda, taasoo keentay dhibaatooyin la mid ah safarrada lagu lumiyo dukaanka. Adeegga macaamiisha Venmo way adkeyd in la gaaro, taasoo uga sii dartay niyad jabka.

Iyadoo tirada warbixinada Downdetector ay hoos u dhacday, iyadoo ku dhawaad ​​400 ay harsan yihiin waqtigan, arrimuhu waxay u muuqdaan in la xaliyay inta badan isticmaalayaasha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in aysan jirin xaqiijin rasmi ah ama hadal ka soo baxay Venmo oo ku saabsan maqnaanshaha.

Khariidadda ka go'a Waqooyiga Ameerika ee uu bixiyay Downdetector waxay muujinaysaa in meelaha ugu badan ee ay dhibaatadu saamaysay ay ku baahsan yihiin Maraykanka oo dhan. Dhanka kale, garaaf ka tarjumaya arrimaha la soo sheegay saacaddii la soo dhaafay ayaa muujinaysa isbeddel kor u kacaya.

Gebagebadii, isticmaalayaasha Venmo waxay la kulmeen carqaladayn xagga adeegga ah, oo ay ku jiraan lacag-bixinta oo xumaatay iyo cillad abka. Dad badan ayaa cabashooyinkooda ku cabiray goobo kala duwan, iyaga oo kaalmo iyo xal u raadiya. Venmo weli ma bixin wax sharraxaad ah ama wax cusub oo ku saabsan xaaladda.

Ilo:

- Downdetector (khariidad kulaylka maqan, dhibaatooyinka ugu badan ee la soo sheegay, iyo garaafka goynta)