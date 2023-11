Xirmada Muhiimka ah ee Wahoo Kickr cusub: Tababare Smart oo la awoodi karo oo qiimo lagu daray

Wahoo Fitness ayaa hadda samaysay ogeysiis xiiso leh oo loogu talagalay dadka xiiseeya baaskiilka. Kaliya kama dhimin qiimaha Wahoo Kickr Core tababaraha smart laakiin sidoo kale waxay ku dareen cajalad horay loo rakibay oo leh xulasho xawaare ah 8/9/10/11/12. Xidhmadan waxa kale oo ay la socotaa xubin ka noqoshada hal sano oo bilaash ah oo ah goobta caanka ah ee tababarka farsamada, Zwift. Isbeddelladani waxay siinayaan baaskiillayda ikhtiyaar la awoodi karo oo ku habboon si ay u wanaajiyaan khibradooda tababarka gudaha.

Tababaraha smart Wahoo Kickr Core, oo la soo bandhigay 2018, wuxuu ahaa dookh la isku halayn karo oo kharash-ool ah oo loogu talagalay baaskiillayda. Cilada kaliya ee jirta waxay ahayd maqnaanshaha cajalad la sii rakibay, oo ka duwan dhiggeeda, tababaraha smart Kickr. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la socota Bundle-ka cusub ee Wahoo Kickr Core, isticmaalayaashu waxay ku raaxaysan karaan ku habboonaanta cajalad horay loo rakibay iyo xubinnimada Zwift hal sano ah, dhammaantoodna qiimo jaban. Soo jeedintan xidhidhisku waa tii ugu horreysay ee Wahoo Fitness, oo fadhigeedu yahay Atlanta, Georgia.

Marka laga soo tago xidhmada, qiimaha Wahoo Kickr Core ee kaligiis ah ayaa sidoo kale hoos loo dhigay si uu u dhigmo qiimaha Zwift Hub One tababaraha smart. Si kastaba ha ahaatee, macaamiisha ka iibsada Kickr Core dukaanka baaskiilka ama dukaanka leben-iyo-hoobiye waxay yeelan doonaan ikhtiyaarka ah inay ka faa'iidaystaan ​​xubinnimada Zwift hal sano ah oo la dhimay $99.99.

Joojinta macalinka caqliga leh ee Zwift Hub, kaas oo bixiyay cajalad xawli badan leh, waxay la macno tahay in Zwift Hub One uu hadda yahay tababaraha caqliga leh ee sumadda Zwift ee la heli karo. In kasta oo Zwift Hub One uu la yimaado hal cog iyo isbeddel toos ah gudaha abka, Wahoo Kickr Core wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo dhaqameed oo dheeraad ah, taasoo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay adeegsadaan cajalad baaskiil oo iyaga u gaar ah oo ay ka faa'ideystaan ​​​​wadada baaskiilka si ay u beddelaan geerka.

Cusboonaysiintan, baaskiil wadayaasha waxay leeyihiin laba ikhtiyaar oo aad u wanaagsan oo laga xusho. Zwift Hub One wuxuu ku habboon yahay kuwa inta badan isticmaala Zwift ama doorbidaya habayn fudud, halka Wahoo Kickr Core ay bixiso waxbadan iyo isdhexgalka nidaamka deegaanka ee Wahoo ee agabka.

Si Zwift looga dhigo mid la heli karo, madalku waxay soo bandhigtay qiimo dhimis sanadle ah oo ku biiritaan ah oo lagu qiimeeyay $149.99. Tani waxay ka dhigan tahay kayd weyn oo ah $29.89 marka la barbar dhigo isdiiwaangelinta bishiiba. Macaamiisha billaha ah ee jira waxay si sahal ah ugu beddeli karaan xubinnimada sannadlaha ah iyagoo burinaya ka-qaybgalkooda hadda oo ay iska diiwaan-geliyaan mareegaha Zwift.

Bundle-ka cusub ee Wahoo Kickr Core iyo qiima dhimista sanadka-dheer ee isdiiwaangelinta Zwift waxay u keenaysaa qiimo dheeri ah iyo awood u yeelashada xamaasadaha baaskiilka gudaha. Haddi aad raadinayso xal tabobar caqli badan oo dhamaystiran ama khibrad tababbar macmal ah oo aan kala go 'lahayn, wax bixintani waxa ay daboolaysaa baahiyo iyo dookhyo kala duwan.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Maxaa ku jira Xidhmada Muhiimka ah ee Wahoo Kickr?

Bundle-ka Wahoo Kickr Core Bundle waxaa ka mid ah tababaraha smart Wahoo Kickr Core oo wata cajalad horay loo rakibay (xawaaraha 8/9/10/11/12) iyo xubinimad hal sano ah Zwift.

2. Ma iibsan karaa Wahoo Kickr Core cajalad la'aan?

Haa, Wahoo Kickr Core si gaar ah ayaa loo iibsan karaa cajalad la'aan. qiimihiisu waa la dhimay si uu u dhigmo qiimaha Zwift Hub One tabobaraha caqliga leh.

3. Waa maxay faraqa u dhexeeya Zwift Hub One iyo Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One waxa uu la socdaa hal cog iyo isbeddel toos ah oo ku dhex jira abka Zwift, halka Wahoo Kickr Core uu u baahan yahay cajalad baaskiil oo caadi ah oo uu u isticmaalo darawalnimada baaskiilka beddelka qalabka. Kickr Core sidoo kale wuxuu bixiyaa is dhexgalka weyn ee nidaamka deegaanka ee Wahoo ee agabka.

4. Zwift ma bixisaa rukhsad sanadle ah oo la dhimay?

Haa, Zwift hadda waxay bixisaa ikhtiyaar isdiiwaangelin sanadka ah oo lagu qiimeeyo $149.99, taas oo bixisa qiime ka wanaagsan marka la barbar dhigo isdiiwaangelinta billaha ah.

5. Macaamiisha jira bishiiba mar ma u wareegi karaan xubin sanadeed?

Haa, macaamiishii jiray bishiiba mar waxay u wareegi karaan xubin sanadle ah. Si kastaba ha noqotee, isticmaalayaasha iska diiwaan galiyay dukaanka app-ka Apple waxay u baahan doonaan inay kansalaan rukunsaddoodii hore oo ay iska diiwaan galiyaan Zwift.com si ay uga faa'iidaystaan ​​xubinnimada sanadlaha ah. Macaamiisha bishiiba waxay sidoo kale sii wadan karaan xubinimadooda bishiiba sida la rabo.