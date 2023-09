By

Sahaminta Doorka Xaqiijinta Qodobbada Badan ee Ilaalinta Isgaarsiinta

Horumarka degdega ah ee tignoolajiyada iyo ku tiirsanaanta sii kordheysa ee aaladaha dhijitaalka ah ayaa si aad ah u kordhisay halista khatarta internetka ee qaybta isgaarsiinta. Tani waxay lama huraan ka dhigtay qaadashada tillaabooyin amni oo adag si loo ilaaliyo xogta xasaasiga ah loona hubiyo adeegyada aan kala go' lahayn. Mid ka mid ah cabbirada amniga noocaas ah ee caanka noqday sannadihii u dambeeyay waa xaqiijinta arrimo badan (MFA).

MFA waa nidaam badbaado oo u baahan in ka badan hal hab oo xaqiijin ah oo ka socda qaybaha aqoonsiga ee madaxbannaan si loo xaqiijiyo aqoonsiga isticmaalaha gelitaanka ama macaamil kale. Waxay isku daraysaa laba ama in ka badan oo aqoonsi oo madaxbannaan: waxa adeegsaduhu yaqaan (password), waxa isticmaaluhu haysto (security token), iyo waxa isticmaaluhu yahay (xaqiijinta biometric). Hadafka MFA waa in la abuuro difaac isku xiran oo ay ku sii adkeeyaan qof aan la ogolayn inuu galo bartilmaameedka sida goob jireed, qalab xisaabeed, shabakad, ama xog ururin. Haddii hal arrin la jabiyo ama la jabiyo, weeraryahanku wuxuu weli haystaa ugu yaraan hal caqabad oo kale si uu u jebiyo ka hor inta uusan si guul leh u jebin bartilmaameedka.

Marka la eego macnaha guud ee isgaarsiinta, MFA waxay door muhiim ah ka ciyaartaa ilaalinta xogta xasaasiga ah iyo ilaalinta daacadnimada kanaalada isgaarsiinta. Waxay siisaa lakab dheeraad ah oo ammaan ah oo si weyn ugu adkeynaya kuwa wax weeraraya inay galaangal u yeeshaan qofka qalabkiisa ama akoonnada internetka sababtoo ah ogaanshaha erayga sirta ah ee dhibbanaha oo keliya kuma filna in la gudbiyo hubinta aqoonsiga.

Waxaa intaa dheer, MFA waxay sidoo kale kaa caawin kartaa yaraynta khatarta hanjabaadaha kala duwan ee internetka sida phishing, injineernimada bulshada, iyo weerarada xoogga sirta ah. Iyadoo u baahan nooc labaad oo aqoonsi ah, MFA waxay yaraynaysaa suurtagalnimada weerarradan inay guuleystaan. Xitaa haddii uu weeraryahanku maamulo inuu barto erayga sirta ah ee isticmaalaha, faa'iido ma leh la'aanteed qodobka xaqiijinta dheeraadka ah.

Shirkadaha isgaarsiinta, marka loo eego tirada badan ee xogta xasaasiga ah ee ay gacanta ku hayaan, ayaa ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee dambiilayaasha internetka. Sidaa darteed, hirgelinta MFA waxay si weyn u wanaajin kartaa booskooda amniga. Waxay ka ilaalin kartaa gelitaanka aan la ogalayn ee xogta macmiilka, waxay ilaalin kartaa kaabayaasha muhiimka ah, waxayna ilaalin kartaa sirta kanaalada isgaarsiinta.

Intaa waxaa dheer, MFA waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa u hoggaansanaanta sharciga. Xeerar iyo heerar dhowr ah, sida Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR) iyo Heerka Ammaanka Xogta Warshadaha Kaadhka Lacag-bixinta (PCI DSS), waxay uga baahan yihiin shirkadaha inay hirgeliyaan kontaroolo gelitaan adag, oo ay ku jirto MFA. Qaadashada MFA, shirkadaha isgaarsiintu kaliya ma wanaajin karaan ammaankooda laakiin sidoo kale waxay xaqiijin karaan u hoggaansanaanta xeerarkan.

Si kastaba ha noqotee, iyadoo MFA ay bixiso lakab dheeri ah oo amniga ah, maahan xabbad qalin ah dhammaan caqabadaha amniga internetka. Waa in ay ka mid noqotaa istaraatiijiyad ammaan oo dhammaystiran oo ay ku jiraan tallaabooyin kale sida sir-qoris, hab-dhaqannada kood-samaynta, hubinta amniga joogtada ah, iyo tababarka wacyi-gelinta isticmaalaha.

Gebagebadii, iyadoo hanjabaadaha internetka ay sii kordhayaan oo ay noqonayaan kuwo casri ah, doorka xaqiijinta arrimo badan ee ilaalinta isgaarsiinta lama soo koobi karo. Iyadoo la siinayo lakab dheeraad ah oo ammaan ah, MFA waxay si weyn u yareeyn kartaa halista gelitaanka aan la oggolayn iyo jebinta xogta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaan ah in la xasuusto in MFA ay tahay hal gabal oo kaliya, iyo habka guud ee amniga internetka ayaa lagama maarmaan u ah in si wax ku ool ah looga ilaaliyo khatarta badan ee internetka.