Bixinta Doorashada Shaqaalaha: Furaha Fayo-qabka Nolosha Shaqada

Sida lagu sheegay warbixin dhawaan ka soo baxday Gympass iyo Northwell Health, shirkaduhu waxay wali la tacaalayaan caqabada ah in la helo habayn shaqo oo ku habboon dookhyada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha labadaba. Warbixinta, oo cinwaan looga dhigay "Xaaladda Caafimaadka Nolosha-Shaqada," ayaa sahan ku samaysay in ka badan 5,000 oo shaqaale waqti-buuxa ah waxayna ogaatay in ay jirto xitaa kala qaybsanaan kuwa doorbiday shaqada fog, isku-dhafka ah, iyo shaqada gudaha. Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in furaha fayoobida maskaxdu ay ku jirto in la siiyo shaqaalaha awood ay ku doortaan goobta shaqada.

Cilmi-baadhayaashu waxay barbar dhigeen shaqaalaha awooday inay ku shaqeeyaan goobtooda ay door bidaan ("shaqaale"isku mid ah") iyo kuwa goobahooda loo doortay ("aan la isku mid ahayn"). Daraasadu waxay ogaatay in kuwa fursad u helay inay doortaan khibrad sare oo wax soo saar ah, heerarka walaaca oo hooseeya, nasasho fiican, iyo ku qanacsanaanta shaqaalahooda. Si kastaba ha ahaatee, shirkado badan ayaa weli fulinaya soo celinta xafiisyada khasabka ah, iyaga oo abuuraya farqi weyn oo ku saabsan wanaagga goobta shaqada.

Aasaasaha Gympass iyo maamulaha guud, Cesar Carvalho, wuxuu xooga saarayaa muhiimada ay leedahay daboolida baahiyaha kobcinta shaqaalaha oo ay rabaan faa'iidooyinka fayoobi ee xoogan iyo dabacsanaanta. Gympass lafteedu waxa ay leedahay siyaasad dabacsanaan ah oo soo dhawaynaysa labadaba xafiiska iyo shaqada fog iyada oo aan lagu amrin tiro maalmo ama wakhti gaar ah xafiiska.

U oggolaanshaha shaqaaluhu inay ikhtiyaar ku yeeshaan goobtooda shaqo waxaa muddo dheer ku taliyey khubarada goobta shaqada waana tiir-dhexaadka isbeddellada shaqada mustaqbalka. Shirkadaha fuliya qaabka shaqada isku-dhafka ah, oo leh dhowr maalmood oo shaqo ah oo loo baahan yahay todobaadkii, ayaa wali xaddidaya faa'iidooyinka shaqada loo qaybiyay shaqaalaha iyo shirkadda.

Warbixintu waxay sidoo kale iftiimisay muhiimada fayoobida iyo caafimaadka maskaxda ee shaqaalaha. Inta badan jawaab bixiyaasha waxay sheegeen in dhammaan dhinacyada fayoobidooda, oo ay ku jiraan caafimaadka jidhka iyo maskaxda labadaba, ay saameeyaan wax soo saarkooda shaqada. Shaqaaluhu maanta waxay mudnaanta siinayaan wanaaggooda in ka badan sidii hore, iyadoo 93% jawaab bixiyaasha ay sheegeen inay si la mid ah muhiim u tahay mushaharkooda. Intaa waxaa dheer, 87% shaqaaluhu waxay tixgelin doonaan inay ka tagaan shaqo aan mudnaanta siinin wanaaggooda.

Hore u socoshada, shaqaaluhu waxay raadinayaan shirkado mudnaanta siiya wanaaggooda oo qiimeeya qanacsanaanta guud iyo waxqabadka shaqaalahooda. Tani waxay dhaafsiisan tahay faa'iidooyinka dusha sare waxayna u baahan tahay qaab dhismeed kaas oo dhigaya shaqaalaha xarunta. Kala horraysiinta wanaagga shaqaaluhu hadda maaha mid ikhtiyaari ah laakiin waa maalgelin muhiim ah oo gacan ka geysan doonta ku qanacsanaanta shaqaalaha iyo wax soo saarka mustaqbalka fog.