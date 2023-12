U Dambeeya Qaybta 2 ee Dib loo Maareeyay Waxay Xaqiijisay Magaca Hooyga ee Ellie

Qaybta 2aad ee aadka loo sugayo ee dib loo habeeyey ayaa lagu wadaa in lagu dhufto PlayStation 5 consoles bisha Janaayo 19, 2024 jilayaasha ugu waaweyn.

Sida laga soo xigtay warbixinnada, isticmaale Reddit-indhaha gorgorka ah oo magaciisa la yiraahdo tomdurnell ayaa ku arkay tafaasiil yar oo ku jira trailer-ka qaabka cusub ee roguelike ee ciyaarta. Dharka bannaan ee Ellie, waxaa lagu arki karaa sumad ay ku qoran tahay "E. Williams." Tani waa xaqiijintii ugu horeysay ee ciyaarta gudaha ee magaca Ellie, in kasta oo xogta uu horay u shaaciyay madaxwaynihii Naughty Dog ee Neil Druckmann iyo dukumentiyada naqshadaynta iyo buug-gacmeedka ciyaarta Japan.

Waxa xiisaha lihi leh, tani maaha markii ugu horreysay ee The Last of Us franchise uu sugayo dhowr sano ka hor inta aan la xaqiijin magaca qoyska. Qeybta Us Us 2, kaliya markaas ayay taageerayaashu ogaadeen in magaca Joel uu ahaa Miller, todoba sano ka dib markii la sii daayay ciyaarta asalka ah.

Suudhka bannaan ee ay xidhato Ellie ee nooca dib loo habeeyey waxa kale oo loo heli doonaa sidii labbis qaabka cusub ee aan soo noqonayn ee damiir laawayaasha ah. Ciyaartoydu waxay heli doonaan fursad ay kula dagaallamaan mowjadaha cadawga ee khariidado kala duwan, iyagoo qaadanaya doorka Ellie, Dina, iyo jilayaasha kale ee muhiimka ah, oo ay weheliyaan dharka duurjoogta ah iyo kuwa jilicsan.

Marka lagu daro qaabka soo noqoshada iyo ku darida magaca Ellie, The Last of Us Qaybta 2: Remastered waxay bixisaa astaamo kale oo badan oo ciyaartoygu ku raaxaystaan. Kuwaas waxaa ka mid ah saddex heerar lumay oo leh faallo horumariye, ciyaar bilaash ah gitaar, horumarin garaafeed, is dhexgalka DualSense, iyo in ka badan.

Kuwa hore u lahaa ciyaarta asalka ah ee PS4 waxay yeelan doonaan ikhtiyaarka ah inay u cusboonaysiiyaan nooca PS5 lacag yar oo $ 10 ah, iyo kaydinta faylasha noocii hore si fudud ayaa loo soo dejin karaa.

Marka taariikhda la sii daayo Qaybta Us Us 2 Remastered ay soo dhowaanayso, taageerayaashu waxay si hagar la'aan ah u filayaan fursadda ay dib ugu soo laaban karaan adduunkan rafaadka ka dambeeya oo ay daaha ka qaadaan siraha sugaya.