Magaca Dambe Ee Ellie Ugu Dambeyn Waxa Lagu Muujiyay Ugu Dambeyntii Qaybta 2 Oo Dib Loo Soo Celiyay

By

Nooca dib-u-habaynta aadka loo filayo ee Qaybta Us Dambe ee 2, kaas oo lagu wado in la sii daayo Janaayo 19, 2024, daahfur xiiso leh ayaa la sameeyay oo ku saabsan halyeyga ciyaarta, Ellie. Ciyaartii asalka ahayd ayaa taageerayaasha kaga tagtay shaki ku saabsan magaca dambe ee Ellie, laakiin ugu dambayntii waxaa lagu xaqiijiyay daabacaadda dib loo maamulay.

Intii aad dhex dhex mushaaxaysay trailer-ka qaabka cusub ee roguelike, isticmaale Reddit oo magaciisa la yidhaahdo tomdurnell waxa uu arkay tafaasiil yar oo soo jiidatay dareenkooda. Waxay ahayd sumad magaceed oo ku taal suudhka booska Ellie, oo si dhib yar loo arki karo laakiin loo akhriyi karo “E. Williams." Helitaankan ayaa calaamad u ah xaqiijinta ciyaarta dhexdeeda ee ugu horraysa ee magaca Ellie oo buuxa.

Waxa xiisaha lihi leh, Naughty Dog, horumariyaha Qaybta Us Dambe ee 2, ayaa hore u daaha ka qaaday magaca dambe ee Ellie iyada oo loo marayo waraysiyo lala yeeshay la-madaxweyne Neil Druckmann iyo dukumentiyada naqshadaynta iyo buug-gacmeedka ciyaaraha Japan. Si kastaba ha noqotee, tani waa markii ugu horeysay ee lagu muujiyo ciyaarta lafteeda.

Nooca ciyaarta ee dib loo habeeyay waxa uu soo bandhigayaa hab-dhaqanka Roguelike No Return, kaas oo ay ciyaartoydu kula dagaalami karaan mowjadaha cadawga ee maabyada kala duwan iyagoo si tartiib tartiib ah u koraya. Sida gunno ahaan, suudhka booska Ellie wuxuu ahaan doonaa mid labbis ahaan qaabkan loo heli karo, taasoo u oggolaanaysa ciyaartoydu inay ku raaxaystaan ​​xorriyadda hal-abuurka leh ee habaynta dabeecadda.

Qaybta Us ee U Dambaysa Qaybta 2: Dib-u-habaynta kaliya maaha inay ciyaarta keento PlayStation 5 laakiin sidoo kale waxaa ku jira dhowr astaamood oo dheeri ah. Kuwaas waxaa ka mid ah saddex heerar lumay oo leh faallo horumariye, ciyaar bilaash ah gitaar, horumarin garaafeed, is dhexgalka DualSense, iyo in ka badan. Ciyaartoyda horey u lahaa ciyaarta PlayStation 4 waxay u cusbooneysiin karaan nooca PlayStation 5 qiimo yar.

Taageerayaasha Taxanaha Dambe ee Us waxay ugu dambeyntii joojin karaan mala-awaalka ku xeeran magaca dambe ee Ellie. Marka la sii daayo soo socda ee nooca dib loo maamulay, ciyaartoydu waxay heli doonaan fursad ay si qoto dheer ugu dhex galaan aduunka Ellie oo ay daaha uga qaadaan dhinacyo cusub oo dabeecadeeda ah.