Lahjadda Irishka ee la Gowracay ee ku taal Starfield Sparks Muranka

By

Ciyaarta aadka loo wada sugayo, Starfield, ee ay samaysay Bethesda, ayaa dhawaan lagu dhaleeceeyay lahjadeeda Irishka ah ee sida xun loo fuliyay. Ciyaartoyga iyo dhaleecaynta si isku mid ah ayaa looga tagay naxdin iyo niyad jab ka muujinta lahjadda, taasoo lagu tilmaamay inay tahay "wax karaahiyo ah."

Arrinta lahjadaha si khaldan loo sheego maaha mid ku cusub adduunka warbaahinta, laakiin waxay u muuqataa in Starfield ay heer cusub gaarsiisay. Shakhsiyaad badan oo Ireland ah, oo aqoon u leh nuxurka lahjaddooda, ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin sawirka khaldan.

Iyadoo qaar laga yaabo inay ku doodaan in helitaanka jilayaasha dhabta ah ee Irishku ay ku dhawaaqaan doorarkan ay noqon doonto xalka ugu fudud, waxaa ugu yaraan la filayaa in lahjada loo sameeyo caddaalad. Nasiib darro, shuruudan aasaasiga ah waxay u muuqataa in la iska indho-tiray horumarinta Starfield.

Twitter-ka waxaa hareeyay faallooyin muujinaya tayada liidata ee lahjadda Irishka ee ciyaarta. Qaar ayaa la barbardhigay lahjad Maraykan ah oo aasaasi ah oo ay la socdaan isticmaalka marmarka ah ee weedho Irish ah. Waxaa loogu yeedhay "naxdin" iyo "wax aan la rumaysan karin" kuwa ay markii horeba la kulmeen.

Kani maaha tusaalihii ugu horreeyay ee lahjadda Irishka ee si liidata loo fuliyo ee adduunka ciyaaraha. Si kastaba ha ahaatee, magacyadii u dambeeyay sida Assassin's Creed Valhalla waxay qabteen shaqo aad uga wanaagsan oo si sax ah u metelaya lahjada. Waa wax laga xumaado in la arko in Starfield ay seegtay calaamadda arrintan.

In kasta oo muranka ku xeeran lahjadda Irishka, Starfield waxay weli ku guulaysatay inay guul ka gaadho meelaha kale. Ciyaartu waxay heshay dib u eegis wanaagsan waxayna si fiican u soo bandhigtay iibka.

Gebagebadii, lahjadda Irishka ee la gowracay ee Starfield waxay caro ka dhex dhalisay ciyaartoyda iyo dhaleeceynta. Waxay tusaale cad u tahay muhiimadda ay leedahay matalaadda saxda ah ee warbaahinta, waxayna ka dhigan tahay xasuusin in dadaal dheeri ah lagu bixiyo si loo hubiyo saxnimada sawirada dhaqamada iyo lahjadaha kala duwan.

Ilo:

– URLs lama bixin