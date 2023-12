Baaxadda Iceberg A23a ayaa Bilaabatay Socdaalka Badweynta Furan

Baraf baraf ah oo trillion tan ah, oo loo yaqaan A23a, ayaa ka xoroobay goobtii uu ku taagnaa, waxaana uu hadda si tartiib tartiib ah ugu socdaa biyaha furan ee u dhow Antarctica, sida lagu sheegay ogeysiisyadii dhowaan ka soo baxay Sahanka Antarctic ee Ingiriiska. Baaxadda weyn ee baraf barafku way adag tahay in la fahmo, oo lagu qiyaaso 40 by 32 nautical miles, taas oo ka weyn jasiiradda Hawaiian ee Oahu iyo ku dhawaad ​​​​saddex jeer cabbirka Jasiiradda Manhattan ee magaalada New York.

Safarka A23a waxa uu bilaabmay markii uu wali qayb ka ahaa shelf barafka oo uu qaaday xarun cilmi baadhiseed Soofiyeedka. Si kastaba ha ahaatee, intii lagu jiray 1980-meeyadii, barafku wuu ka go'ay shelf, isagoo la qaatay xarunta cilmi-baarista. Tan iyo markaas, waxay ku sii negnayd sagxadda badda ilaa dhowaan markii ay bilowday inay sabbayso.

In kasta oo A-76 uu si kooban uga sarre maray A23a oo ah barafka ugu weyn 2021 ka dib markii uu ka soo baxay Ronne Ice Shelf, waxay u kala qaybisay qaybo yaryar, taasoo u oggolaanaysa A23a inay dib u soo ceshato magaceedii. Khubaradu waxay ku qiyaaseen in barafku uu qaro weyn yahay 1,000 ilaa 1,200 cagood, taas oo ka dhigaysa mid dhab ah oo gargantuan ah.

Xididdada A23a waxaa dib loo soo celin karaa jiilaalka 1986, markii ay ka go'day Shelf Filchner Ice Shelf oo ay weheliso laba baraf oo kale oo waaweyn, A22 iyo A24. Ma ahayn ilaa dabayaaqadii 1991 kii in A23a ay ka go'day barafka kale oo ay noqotay hay'ad madax banaan.

Hadda, iyadoo A23a ay sii gelayso badweynta furan, maraakiibta mara biyaha u dhow Jasiiradda Antarctic waxay u baahan doonaan inay taxaddar muujiyaan oo ay la socdaan radarkooda si ay uga fogaadaan wax kasta oo ku dhici kara isku dhacyada barafka weyn. Weli lama arkin halka A23a uu ugu dambeyntii ku dhamaan doono, laakiin dhaqdhaqaaqiisu wuxuu u adeegaa xasuusinta dabeecadda isbeddelka ah ee deegaanka Antarctic.