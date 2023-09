Ciyaaraha ugu Fiican ee Lamaanaha ee ku jira PlayStation Plus Extra

By

Ma waxaad raadineysaa qaar ka mid ah ciyaaraha madadaalada iyo isdhexgalka leh si aad ula ciyaarto kuwa kale ee muhiimka ah? Wax dheeraad ah ha eegin. Waxaan soo koobnay liiska ciyaaraha ugu fiican ee lamaanayaasha ee PlayStation Plus Extra. Ciyaarahani waxay ku fiican yihiin khibradaha wada-shaqaynta iyo hal-ciyaaryahanba labadaba, taasoo kuu oggolaanaysa inaad ku wada raaxaysataan wakhti tayo leh markaad sahamiso sheekooyin xiiso leh, xallinta xujooyinka, iyo inaad ku tartanto tartamada saaxiibtinimo.

Ugu horrayn liiskayaga waa "Thomas Was Keli", ciyaar hal-hal-xiraale ah oo loogu raaxaysan karo lammaane ahaan. In si wada jir ah loo ogaado xujooyinka ma aha oo kaliya madadaalo badan, laakiin sidoo kale waxay xoojisaa shaqada kooxeed iyo xirfadaha isgaarsiinta. Intaa waxaa dheer, ciyaarta waxaa lagu dhameyn karaa dhowr saacadood, taasoo ka dhigaysa doorasho ku habboon habeenkii caadiga ah ee gudaha.

Midda xigta waa "Erica," FMV (fiidiyow dhaqdhaqaaq buuxa ah) oo bixiya khibrad firfircooni leh. U ciyaarista lamaane ahaan waxay kuu ogolaanaysaa inaad si wada jir ah wax u doorato oo aad u aragto sida ay u saameeyaan natiijada sheekada. Waxay la mid tahay daawashada filim si wadajir ah, laakiin farxad dheeraad ah oo awood u leh inay qaabeeyaan sheekada.

Kuwa xiiseeya argagaxa, "Dead By Daylight" waa ciyaar ciyaartoy badan oo loo ciyaari karo lamaane ahaan. Ku celcelinta ciyaar oo is taageera adiga oo u dhaqmaya sidii laba indhood oo kale. Haddi aad tahay dilaaga ama badbaadaha, in wehelkaagu ag joogo waxa ay ku kordhinaysaa farxad dheeraad ah iyo faa'iido istiraatijiyadeed.

Haddii aad raadinayso xoogaa tartan saaxiibtinimo, "Hitshot Racing" waa doorasho aad u fiican. Raadka Arcade-gani waxa uu bixiyaa qaab kala qaybsan, taas oo kuu ogolaanaysa inaad midba midka kale kula tartanto wadooyin kala duwan. Waa mid midab leh, xiiso leh, oo hubaal ah inay soo saarto ruuxaada tartanka.

"Moving Out 2" waa ciyaar koofiyad-waalan oo ku saabsan baakadaha iyo fur-furinta inta lagu jiro guuritaanka guriga. Naqshadeynta ciyaarta-iskaashatada, ciyaartaan waxay u baahan tahay isgaarsiin wax ku ool ah iyo wada shaqeyn. Isku diyaari waqtiyo qosol badan markaad dhex dhex mareyso qaska iyo dhaq-dhaqaaqa alaabta guriga.

"Sackboy: Adventure Big" waa ciyaar 3D ah oo madadaalo leh oo xitaa ka sii fiican marka loo ciyaaro sidii lamaane. Heerarka qaar waxaa lagu dhamayn karaa oo keliya wada-shaqeynta fadhiga, iyadoo xoogga la saarayo baahida loo qabo iskaashiga iyo iskaashiga. Tacaburtan quruxda badan waa farxad in la dareemo min bilow ilaa dhamaad.

Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, "Trials Fusion" waa ciyaar hal-ciyaaryahan ah oo ku habboon in la beddelo. Ku tartama midba midka kale si aad u dejiso wakhtiga ugu fiican ee wadooyinka adag, ama wada qosliya markaad urursato boqolaal guuldarrooyin ah heerarka ugu adag.

Ciyaarahaan dhamaantood waxaa laga heli karaa PlayStation Plus Extra waxayna bixiyaan khibrado kala duwan oo ay ku raaxaystaan ​​lamaanayaasha. Haddi aad xalinaysaan xujooyinka, samaynta doorashooyin, la tartamaysa midba midka kale, ama wada shaqaynta, ciyaarahani waxay bixiyaan saacado madadaalo iyo fursado isku xidhid lamaanayaasha.

