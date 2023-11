Heshiisyada cusub ee Apple ee Jimcaha Madoow iyo Cyber ​​Isniinta 2023

Xiliga fasaxa aad ayuu u soo dhawaaday, taas oo la macno ah in la gaadhay wakhtigii aad bilaabi lahayd in aad ka fikirto liiskaaga wax iibsiga. Jimcaha Madow iyo Cyber ​​​​Isniinta ayaa ku dhow geeska, taasina waxay la macno tahay qiimo dhimisyo waaweyn oo laga helo dukaamada sida Amazon, Best Buy, Walmart, iyo in ka badan. Haddi aad raadinayso in aad hadiyado u soo iibsato kuwa aad jeceshahay ama aad is daaweyso qalab cusub, waxa jira heshiisyo badan oo aad ka faa'iidaysanayso.

Mid ka mid ah noocyada aadka loo raadsado inta lagu jiro xilliga wax iibsiga waa Apple. Loo yaqaan aaladaha tayada sare leh, waa naadir in qiimo dhimis la taaban karo laga helo alaabta Apple. Si kastaba ha ahaatee, sanadkan waxaa jira heshiisyo hore oo Black Friday ah oo xiiso leh kuwaas oo mudan inaad u fiirsato.

Haddii aad isha ku haysay MacBook Air cusub, Amazon waxay ku siinaysaa qiimo dhimis $200 moodelka 2023. Laptop-kan qurxoon waxa uu leeyahay shaashad 15.3-inch Liquid Retina ah, 8GB RAM, iyo 256GB SSD kaydinta. Marka la eego qiimaha la dhimay, waa tuugo qof kasta oo u baahan laptop xoog leh oo is haysta.

Verizon waxay sidoo kale bixisaa qaar ka mid ah heshiisyo waaweyn oo ku saabsan aaladaha Apple. Ka ganacso qalabkaagii hore oo hel Apple iPhone 15 Pro cusub oo bilaash ah, iyadoo ku xidhan doorashada kaydinta ee aad door bidayso. Intaa waxaa dheer, Verizon waxay siinaysaa ilaa $280 ka baxsan iPadka marka aad bilowdo khad cusub. Sida gunno dheeri ah, waxaad heli doontaa Apple TV oo bilaash ah iibsashada taleefankaaga, oo ay la socoto lix bilood oo Apple One ah oo bilaash ah.

Kuwa iPad jecel, Best Buy waxay heshiis weyn ku leedahay iPad mini. Kaniinigan is haysta waxa ku jira processor A15, kaydinta 64GB SSD, 4GB RAM, iyo muuqaal Retina oo cajiib ah. Dhimista $100, waa fursad cajiib ah inaad gacantaada ku hesho iPad mini-kii ugu dambeeyay.

Haddii aad suuqa ugu jirto dhagaha-dhegaha bilaa-waayirka ah, Amazon waxay ku siinaysaa qiimo dhimis $60 ah jiilka 2-aad ee Apple AirPods Pro. Qalabka dhegaha-dhegaha ayaa bixiya tayada codka cajiibka ah waxayna la yimaadaan astaamo horumarsan sida joojinta dhawaaqa firfircoon.

Wixii maqal-maqal ah, Best Buy waxay qiimo dhimis dhan $70 ku leedahay Apple AirPods Max taleefoonnada gacanta. Taleefannada dhegta-korka ah waxay bixiyaan dhawaaq fiilo-la'aan ah oo heersare ah waxayna ku yimaadaan naqshad quruxsan oo qurux badan.

Kuwanu waa qaar yar oo ka mid ah heshiisyadii hore ee Apple ee la heli karo Jimcaha Madaw iyo Isniinta Cyber. Hubi inaad isha ku hayso qiimo dhimis badan oo marar badan dib uga hubi wixii ku soo kordha heshiisyadii u dambeeyay. Shopping Farxad leh!

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

Waa maxay Black Friday?

Black Friday waa maalin dukaameysi oo caan ah oo dhacda maalinta ka dambeysa Thanksgiving ee Mareykanka. Waxay caan ku tahay qiimo dhimis ballaaran iyo heshiisyo ay ka hesho dukaamo kala duwan.

Goorma Jimce madow Jimce 2023?

Jimcaha Madoow 2023 waxay ku beegan tahay 24-ka Noofambar.

Badeecooyinka Apple badanaa ma iibiyaan inta lagu jiro Jimcaha Madoow?

Alaabooyinka Apple caadi ahaan si weyn looma dhimo inta lagu jiro Jimcaha Madoow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira inta badan heshiisyo la heli karo, gaar ahaan moodooyinka duugga ah ama iyada oo loo marayo tafaariiqlayaal idman.

Ma ka heli karaa heshiisyo alaabta Apple onlayn?

Haa, dukaamo badan ayaa bixiya heshiisyo onlayn ah Black Friday, oo ay ku jiraan aaladaha ganacsiga e-commerce ee waaweyn sida Amazon. Waa hab fiican oo aad uga faa'iidaysan karto qiimo dhimista adigoon booqan dukaamada jir ahaaneed.

Sideen ku helaa heshiisyada Apple ee ugu fiican?

Si loo helo heshiisyada Apple ee ugu wanaagsan, waxaa muhiim ah in la is barbar dhigo qiimayaasha tafaariiqda kala duwan oo laga raadiyo qiimo dhimis mareegaha sumcadda leh. Isha ku hay tafaariiqlayaasha rasmiga ah ee Apple iyo iibiyeyaasha idman ee alaabada dhabta ah iyo adeega la isku halayn karo.

Ma jiraan heshiisyo ku saabsan alaabada kale ee tignoolajiyada inta lagu jiro Jimcaha Madoow iyo Cyber ​​Isniinta?

Dhab ahaantii! Jimcaha Madow iyo Cyber ​​​​Isniinta ayaa caan ku ah bixinta qiimo dhimis noocyo kala duwan oo alaabooyin teknoolojiyad ah, oo ay ku jiraan taleefannada casriga ah, laptop-yada, TV-yada, aaladaha guriga ee smart, iyo in ka badan. Waa wakhti aad u wanaagsan in la helo gorgortanka noocyada caanka ah oo aad cusboonaysiin karto habayntaada tignoolajiyada.