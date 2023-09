Soo dhaweynta Starfield: waayo-aragnimo jacayl ama nacayb

Starfield, ciyaarta aadka loo sugayo ee ka imanaysa Bethesda, ayaa la kulmay soo dhawayn kala duwan oo ka timid ciyaartoyga. Qaarkood waxay si buuxda u jecel yihiin ciyaarta, iyagoo ammaanaya miisaankeeda ballaaran iyo dareenka faahfaahinta. Kuwo kale, si kastaba ha ahaatee, waxay muujiyeen niyad jab, gaar ahaan marka la eego safarka degdega ah ee ciyaarta, shashadaha rarka, iyo heerka jir.

Mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee dooda ayaa ahaa heerka qaabdhismeedka ciyaarta. Kahor siideynta, Bethesda waxay xaqiijisay in Starfield uu ku socon doono 30fps quful. Inkasta oo go'aankan la filayay in la siiyay baaxadda weyn ee ciyaarta, waxay ka tagtay taageereyaal badan oo u hilowsan 60fps Qaabka Waxqabadka, kaas oo noqday caadada siidaynta casriga ah.

Digital Foundry, kooxda falanqaynta ciyaaraha caanka ah, waxay go'aansatey in ay dhexda u gasho suurtogalnimada in ay ku socoto Starfield 60fps ee Xbox Series X. Waxay dhiseen qalab gaar ah oo isticmaalaya AMD 4800S Desktop Kit waxayna ku beddeleen GPU-ga RX 6700. Iyadoo FSR 2 karti u leh. oo aan lahayn miisaan xallin firfircoon, waxay awoodeen inay ku gaadhaan 60fps degaannada xiran. Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta inteeda badan ayaa wali ku socota 30-40fps joogto ah.

Markii xallinta hoos loo dhigay 1440p, oo u dhiganta Xbox Series S, ciyaartu waxay ku socotay 40fps deggan oo marmarka qaarkood kor u qaaday 60fps. Tani waxay keentay Dijital Foundry inay soo jeediso in Bethesda ay suurtogal u tahay inay sii deyso qaabka 40fps ee ciyaartoyda leh bandhigyada 120Hz, gaar ahaan kuwa leh shaashadaha Isbeddelka Isbeddelka (VRR).

In kasta oo natiijooyinkani ay yihiin kuwo xiiso leh, waxaa muhiim ah in la ogaado in Starfield uu hadda ku xiran yahay 30fps. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xiiso leh in la arko in cayaartu ay awood u leedahay in lagu gaaro heerar sare oo isbeddel ah.

Guud ahaan, soo dhawaynta Starfield waxay ahayd mid soo dhawaynaysa. Hadday ciyaartoydu jecel yihiin ama ha necbaano, ma jirto wax la diidayo rajada iyo buun-buuninta ku xeeran sii-deyntan hamiga leh.

- Qiyaasta qaab-dhismeedka: Tirada fiilooyinka ilbiriqsi kasta ee lagu soo bandhigay shaashadda. Heerarka qaab-dhismeedka sare waxay keenaan dhaqdhaqaaq fudud ciyaaraha fiidyaha.

- Qaabka wax qabadka: Qaab ciyaaraha fiidyaha ah oo mudnaanta siinaya heerarka sare ee daacadnimada garaafka.

- Deegaannada kuxiran: Meelaha ciyaarta dhexdeeda oo ka miisaan yar oo ka kooban.

- Heerka Dib-u-Celinta Isbeddelka ah (VRR): Waa muuqaal u oggolaanaya bandhiggu inuu la jaanqaado kaarka garaafyada, taasoo keenta ciyaar fudud.

– GameSpot: (qoraalka isha)