Nicholas Smith wuxuu ku dhawaaqay qorshayaasha Grittier iyo Scarier Sequel ee "Munger Road"

Qoraaga St. Charles iyo agaasimaha Nicholas Smith ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu abuuro taxane filimkiisa la amaanay, "Munger Road," kaas oo la sii daayay toban sano ka hor. Ciwaanka loogu magac daray "Munger Road Part 2," taxanuhu waxa uu ballan qaadayaa in uu noqon doono waayo-aragnimo aad u daran oo waxqabad leh marka loo eego kii ka horreeyay. Smith wuxuu qorsheynayaa inuu bilaabo duubista deyrta sanadka soo socda.

Filimka asalka ah, oo la sii daayay 2011, ayaa ka soo jiiday sheeko-yaqaannada maxalliga ah ee ku hareeraysan waddooyinka tareenka ee Haunsan ee Munger Road ee Wayne. Waxay heshay guul la taaban karo sida filim indie ah, iyada oo musharraxa Abaalmarinta Akadeemiyada Bruce Davison uu door hoggaamineed ku jiro. Naqdiye filimada caanka ah ee Roger Ebert ayaa ammaanay sida hufan ee mugdiga iyo nuglaanshaha filimka, isaga oo siinaya dib u eegis saddex-xiddigle ah.

Smith wuxuu damacsan yahay inuu dejiyo taxanaha 15 sano ka dib dhacdooyinka asalka ah, ee St. Charles. In kasta oo uu si adag uga hadli doono tafaasiisha sheekada, waxa uu ka dhawaajiyay soo noqoshada jilayaasha caanka ah iyo sidoo kale soo bandhigida kuwa cusub. Duubista ayaa ka dhici doonta meelo kala duwan oo ku yaala St. Charles, oo ay ku jiraan Munger Road iyo Hotel Baker, iyadoo lagu darayo goobo cusub.

"Munger Road Part 2" waxay calaamadin doontaa gabagabada ganacsiga waxayna xiri doontaa sheeko kasta oo aan la xalin ee filimka kowaad. Smith wuxuu sheegay in dhagaystayaashu ay ku farxi doonaan inay la qabsadaan jilayaashan oo ay markhaati ka noqdaan sida wax walba u dhacayaan.

Si kor loogu qaado jawiga dhabta ah ee filimka, Smith wuxuu qorsheynayaa inuu isticmaalo jilayaasha maxalliga ah iyo dadka deggan St. Charles si dheeraad ah. Waxa uu aaminsan yahay in ku lug lahaanshaha shaqsiyaadka aqoonta u leh aagga ay ku kordhinayso xaqiiqada filimadiisa, iyada oo aan loo eegin dadka ay yaqaanaan.

Isagoo ku koray St. Charles oo shakhsi ahaan la kulmay dabeecadda naxdinta leh ee Munger Road, filimada Smith ayaa had iyo jeer dhiirigeliyay hareerihiisa. Jilaaga asalka ah iyo shaqaaluhu xitaa waxay la kulmeen dhacdooyin yaab leh markii ay duubeen filimka, sida dhawaaqa ilmo ooyaya oo aan la garanaynin oo uu qabsaday makarafoonka jilaa ee kaynta 3 subaxnimo ka dib markii la sii daayay, Boliiska Bartlett waxay ku qasbanaadeen inay dhigaan askari wadada Munger sababtoo ah dadka deegaanka. tijaabinta halyeeyga.

Iyada oo leh miisaaniyad weyn iyo ka faa'iidaysiga kamaradaha dhijitaalka ah ee RED, Smith waxa uu hiigsanayaa in uu abuuro taxane muuqaal leh oo la tartami doona wax soo saarka miisaaniyada waaweyn. Wuxuu qirayaa in faafitaanka COVID-19 iyo shaqo joojinta warshadaha ay saameeyeen geeddi-socodka qorsheynta laakiin wuxuu rumeysan yahay in hadda la joogo waqtigii ku habboonaa ee la sii wadi lahaa sheekada.

"Munger Road Part 2" waxaa lagu wadaa in ay bilowdo wax soo saarka Sebtembar 2024, iyada oo la qorsheeyay in la sii daayo xilliga dayrta 2025. Dhanka kale, daawadayaasha waxay ku raaxeysan karaan asalka "Munger Road" ee Prime Video.