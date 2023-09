Sawirrada Basaasku waxay daaha ka qaadayaan Naqshadeynta Jirrida Baabuurka Korontada ee Xiaomi, oo ku sii socota xagga Wax-soosaarka guud ee 2024

By

Sawir jaajuus ah oo soo daatay ayaa dhawaan soo baxay, kaas oo siinaya muuqaal qarsoodi ah oo ku saabsan gaadhi koronto oo aadka loo sugayay. Sawirku wuxuu muujinayaa naqshadda gaarka ah ee jirridda baabuurka, kaas oo sita muuqaal cajiib ah oo la mid ah kiiskii dhagaha-dhegaha ee Xiaomi's Buds 4 Pro ama deked ku dallacaadda USB-C oo weyn.

Sawiradu waxay daaha ka qaadayaan jir weyn oo leh furin weyn iyo sagxad siman, oo ay la socdaan dhibco badan oo xirxiran oo lagu hubinayo xamuulka. Daboolka jirridda, oo ka samaysan quraarad, wuxuu ku darayaa taabashada casriga muuqaalka guud ee baabuurka. Intaa waxaa dheer, sawirada basaasku waxay bixiyaan muuqaalo tafaasiisha naqshadeynta kale, oo ay ku jiraan cirifka hore ee jilicsan iyo aerodynamic oo leh muraayad weyn iyo nalalka hore ee xaaqida, iyo sidoo kale dhamaadka dambe ee quruxda leh oo leh saqaf jilcan iyo laydhka dabada oo dhan.

Inkasta oo Xiaomi aysan sii dayn wax macluumaad ah oo rasmi ah oo ku saabsan baabuurkooda koronto, warbixinnada iyo daadinta ayaa soo jeedinaya inay noqon doonto nooc heer sare ah oo loogu talagalay in lagula tartamo kuwa la midka ah Tesla iyo baabuurta kale ee caanka ah. Baabuurka ayaa la filayaa in lagu rakibo batari awood leh oo 101kWh ah, kaas oo bixin doona masaafo ka badan 800 km. Intaa waxaa dheer, waxay u badan tahay in lagu daro sifooyinka kaalmada-gargaarka darawalnimada.

Lu Weibing, Madaxweynaha kooxda Xiaomi, ayaa horey u sheegay in horumarka mashruucooda baabuur uu ka sare maray saadaasha bilowga ah. Natiijo ahaan, Xiaomi waxay ku socotaa wadadii ay ku bilaabi lahayd wax soo saarka ballaaran ee gaarigooda korontada qeybta hore ee 2024.

Gebagebadii, daadinta sawirada basaasku waxa ay soo bandhigaysaa gaadhi koronto oo soo socda ee Xiaomi, kaas oo soo bandhigaya nashqaddeeda jireed ee gaarka ah oo tilmaamaysa astaamihiisa sare. Iyada oo wax soo saar ballaaran loo qorsheeyay 2024, Xiaomi waxay rabta inay calaamad ka dhigto warshadaha gawaarida korantada, la tartanta ciyaartoy la aasaasay oo ay siiso macaamiisha ikhtiyaar casri ah oo tignoolajiyad ahaan horumarsan.

Ilo:

- Maqaal asal ah oo ku saabsan shahaadada SIG ee Bluetooth iyo sawirrada basaaska.