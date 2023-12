Trailer cusub oo loo sii daayay Shiren the Wanderer: Dungeon qarsoodi ah

Spike Chunsoft, Inc. ayaa daaha ka qaaday trailer-ka aadka loo wada sugayey ee ciyaartooda Roguelike RPG ee soo socota, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Dabagalkan soo jiidashada leh ayaa bixisa muuqaal muuqaal ah oo ku saabsan sifooyinka xiisaha leh ee ciyaarta, oo ay ku jiraan Monster Dojo kaasoo u oggolaanaya ciyaartoydu inay isku ekaadaan la kulanka godka oo ay xoojiyaan xirfadahooda. Waxyaabo kale oo muhiim ah ayaa ah hordhaca Play Parallel, oo siinaya ciyaartoy noocyo kala duwan oo ciyaar-ciyaareed ah.

Ciyaartoyda Waqooyiga Ameerika iyo Yurub waxay calaamadin karaan jadwalkooda Febraayo 27, 2024, sida Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island waxaa lagu wadaa in lagu sii daayo madal Nintendo Switch™ ah. Iyada oo leh sheekadeeda xiisaha leh iyo ciyaar-ciyaareed xiiso leh, ciyaarta ayaa la filayaa inay soo jiidato xiisaha RPG iyo taageerayaasha taxanaha Shiren Wanderer ee asalka ah.

Marka laga soo tago trailer-ka, Spike Chunsoft waxa kale oo ay daaha ka qaaday sawir-qaadyo soo bandhigaya muuqaallo muuqaal ah iyo makaanikada ciyaarta ciyaarta. Garaafyada yaabka leh iyo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta ayaa hubaal ah inay soo jiidanayaan ciyaartoyda, iyaga oo dhex gelinaya adduunka dahsoon ee ciyaarta.

Kuwa doorbidaya koobiga jirka ee ciyaarta, dalabaadka horudhaca ah hadda way furan yihiin. Dalbashada hore, ciyaartoydu waxay heli doonaan gunno gaar ah — istiikaro 2.75″ x 3″ ah oo uu ku jiro jilaagii ciyaarta, Shiren, oo lagu qurxiyey farshaxan dhaqameedka Japan.

Reef Entertainment ayaa mas'uul ka noqon doonta daabacaadda nooca jireed ee Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon ee Jasiiradda Serpentcoil ee gobollada Yurub. Taageerayaasha aagahan ayaa isha ku hayn kara wixii cusub ee ku saabsan helitaanka hore ee dalabka.

Sugitaanka dheer ee Shiren the Wanderer: Dungeon qarsoodi ah ee Jasiiradda Serpentcoil waa ku dhawaad ​​dhammaad. Hubi inaad hubiso trailer-ka, sawir-qaadista, oo ka faa'iidayso gunnooyinka horay loo dalbado si aad si buuxda ugu dhex gasho hal-abuurkan xiisaha leh ee RPG.