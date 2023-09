Sony waxay diiwaan gelisaa calaamadaha ganacsiga PS6, PS7, PS8, PS9, iyo PS10

Sony waxay ka diiwaan gashan tahay magacyada PlayStation 6 ilaa 10 ee Japan, taas oo muujinaysa qorshahooda mustaqbalka fog ee consoles-yada mustaqbalka. Tallaabadani waxay xaqiijinaysaa in qofna aanu isticmaali karin magacyadan. In kasta oo tani aysan macnaheedu ahayn in PlayStation 6 ay soo dhowdahay, maadaama Sony ay inta badan diiwaan geliso magacyada console-ka sanado ka hor intaan la sii deyn, waxay siineysaa aragti ku saabsan rabitaankooda mustaqbalka.

Iyada oo ku saleysan qaababkii hore ee la sii daayay, iyadoo loo maleynayo farqiga u dhexeeya toddobo sano oo u dhexeeya jiilalka consoles'ka, PlayStation 6 waxaa suurtagal ah in la sii daayo 2027. Microsoft ayaa saadaalisay sii deynta 2028 ee PlayStation 6 intii lagu jiray kiis maxkamadeed FC dhawaan. Waxa kale oo ay u badan tahay in jiilalka consoles'ka mustaqbalka ay qaadan karaan waqti dheer si loo sii daayo, iyada oo la tixgelinayo arrimaha silsiladda saadka ee ay la kulmeen bilowgii jiilka hadda. Tani waxay la jaan qaadi doontaa taariikhda la bilaabay 2028.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in PlayStation 7 laga yaabo in la sii daayo 2035, PlayStation 8 ee 2042, PlayStation 9 ee 2049, iyo PlayStation 10 ee 2056. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in dhaqameed, consoles-ka jireed aysan taasi ka jirin. dhibic. Warshadaha ciyaaruhu waxay u badan tahay inay u dhaqaaqaan dhinaca meelaha wax lagu sii daayo ama xataa tignoolajiyada horumarsan, sida xaqiiqada dhabta ah ama xaqiiqada la kordhiyay.

Iyadoo muuqaalka tignoolajiyada mustaqbalka uu weli yahay mid aan la hubin, hal shay oo ay u badan tahay inuu sii socdo ayaa ah sii deynta ciyaaraha laga yaabo inay leeyihiin cillado ama arrimo marka la bilaabayo. Intaa waxaa dheer, tartanka console-ka ee u dhexeeya PlayStation iyo Xbox waxay u badan tahay inuu sii jiri doono, iyadoo taageerayaashu ay si xamaasad leh u taageerayaan astaanta ay doorbidayaan.

Xigasho: Maqaalku ma bixinayo ilo gaar ah oo macluumaad ah.