Xirmooyinka konsole ee PlayStation 5 waxay helayaan qiimo dhimis $50 ah gudaha Maraykanka

Sony ayaa ku dhawaaqday qiimo dhimis dhan $50 ah oo lagu iibinayo xirmooyinka konsolada ee PlayStation 5 ee dalka Mareykanka. Wicitaanka Waajibaadka: Warfare Casriga ah 2 Xidhmada PS5 ayaa laga dhimay $539.99 ilaa $489.99, iyadoo bixintan laga heli karo online at PlayStation Direct ilaa Sebtembar 30. Intaa waxaa dheer, tafaariiqda sida Best Buy iyo Walmart waxay sidoo kale bixinayaan xidhmo isku mid ah $489. Xidhmada Final Fantasy 16 iyo xidhmada Horizon Forbidden West waxay sidoo kale heleen qiimo dhimis $50, oo laga heli karo Walmart iyo Best Buy.

Kuwa xiisaynaya, GameStop wuxuu hadda bixinayaa qiimo dhimis ah $50 xulashada PS5-yada marka ay wax ka iibsanayaan dukaanka ilaa 9.29.23. Waxaa xusid mudan in qiimo dhimista PS5 ee Mareykanka ay aad uga yar tahay marka loo eego Yurub, halkaas oo Sony ay dhawaan sameysay laba xayeysiis oo qiimo ah dhowr bilood gudahood. Dallacaadyadan waxaa ka mid ahaa dhimista £75/€100 ee qiimaha caadiga ah ee nooca PS5.

Toddobaadkii hore, Sony waxay kordhisay qiimayaasha PlayStation Plus-ka ilaa 35%. Korodhkan qiimaha ayaa saameeyay qorshayaasha isdiiwaangelinta ee 12-bilood ee adeega aasaasiga ah, dheeriga ah, iyo heerarka sare ee adeegga, iyadoo qiimuhu kor u kacay $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 iyadoo ku xidhan qorshaha xubinimada ee la doortay.

Waa in la sheegaa in leaker la isku halleyn karo uu daaha ka qaaday qaar ka mid ah ciyaaraha lagu dari doono Playstation Plus Game Catalog bishaan.

