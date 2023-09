Julia Joung: Ka Tag Biology

Julia Joung, mid ka mid ah Dib-u-eegista Tignoolajiyada MIT ee 2023 Hal-abuurayaal ka hooseeya 35, waxay la kulantay nafis iyo xamaasad cusub markii ay aragtay guuldaradii AI mid ka mid ah ciyaartoyda Go ee ugu fiican adduunka. Markii ay caruurnimadeedii ku qaadatay Taiwan sidii ay ciyaarta u baran lahayd, Joung waxay had iyo jeer ku fikiraysay Go inay tahay dhibaato aan la xallin karin. Si kastaba ha ahaatee, waxay ogaatay in bayoolaji ay keentay caqabad ka sii weyn.

Intii lagu guda jiray cilmi baaristeeda heerka koowaad ee shaybaarka neuroscience ee Jaamacadda Stanford, Joung waxay aragtay dabeecad aan caadi ahayn oo ku jirta unugyada maskaxda ee loo yaqaan 'astrocytes'. Tani waxay xiiso galisay oo kicisay xiisaha bayoolaji. Waxay sii wadatay safarkeedii iyadoo ku biirtay shaybaadhka tafatirka hidda-wadaha Feng Zhang ee Machadka Broad ee Cambridge, Massachusetts. Halkaa, waxay dhex gashay "baaritaan cabbirka genome-ga," iyadoo adeegsanaysa aaladaha sida CRISPR si ay u bedesho mid kasta oo ka mid ah 20,000 ee hidde-sideyaasha genome-ka aadanaha si ay u fahmaan saameyntooda.

Hadafka Joung wuxuu ahaa in lagu dabaqo baaritaanka hidda-socodka unugyada maskaxda dhabta ah sida astrocytes, kuwaas oo ay adagtahay in laga dhaliyo shaybaarka. Sahminta saamaynta ay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee qoraal-qorista ee unugyada asliga ah, waxay rabeen inay fahmaan sida ay u go'aamiyaan aqoonsiga unugga. Sahankeedu wuxuu keenay "atlas" oo muujinaya saamaynta qodobbada qoraalka shakhsi ahaaneed. Ujeedada kama dambaysta ah waa in la yeesho awood lagu soo saaro nooc kasta oo unug ah si habaysan, kaas oo yeelan kara codsiyo xagga baaritaanka daroogada iyo horumarinta daaweynta.

Inkasta oo cabbirka baaritaanka hidde-sidaha uu yahay mid ballaaran, una baahan wadashaqeyn iyo kheyraad la taaban karo, Joung waxa ay weli ka go'an tahay horumarinta goobta. Shaqadeeda hadda ee Machadka Whitehead waxay diiradda saartaa fahamka habka isku-dhafka borotiinka ee unugyada. Joung waxaa dhaqaajiya qoto dheer ee fursadaha ay bixiso bayoloji oo sii wadda horumarinta qalabyada cusub si looga jawaabo su'aalaha aasaasiga ah.

Safarka Julia Joung ee ka maaraynta Go si ay u sahamiso siraha bayoolajiga ayaa tusaale u ah xiisaha iyo u heellanaanta riixitaanka xuduudaha. Marka ay si qoto dheer u sii gasho cakiran ee weydiinta sayniska, shaqadeedu waxay ballan qaadaysaa inay daaha ka qaaddo fikrado cusub oo qaabayn kara mustaqbalka daawada iyo tignoolajiyada.

Ilaha: MIT Technology Review