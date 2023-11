Warka Breaking: Taxanaha Samsung Galaxy S24 si uu u muujiyo Labada Qualcomm iyo Exynos Chips

Horumar xiiso leh, waxaa la daaha ka qaaday in taxanaha Samsung Galaxy S24 ee sida weyn loo sugayo aysan ku shaqeyn doonin oo kaliya Qualcomm chips laakiin sidoo kale ay soo bandhigi doonaan soo-saareyaasha Samsung ee Exynos. Xogtan cusub ayaa ka timid shir ay dhawaan wada yeesheen madaxa shirkadda Qualcomm Cristiano Amon, kaas oo xaqiijiyey in Galaxy S24 la sii deyn doono dhawaan iyo in Qualcomm ay rajaynayso in ay suuqa ugu badan ku yeelato aaladda.

Dhaqan ahaan, Samsung waxay u isticmaashay labadaba Qualcomm iyo Exynos chips taleefannadeeda casriga ah, iyadoo gobolo kala duwan ay helayaan noocyo kala duwan oo processor ah. Si kastaba ha noqotee, warkan ugu dambeeyay wuxuu soo jeedinayaa in labada chips lagu dari doono moodooyinka Galaxy S24 iyo S24+. Dhanka kale, Galaxy S24 Ultra waxaa la filayaa inuu si gaar ah u bixiyo Qualcomm's chipset-ka horumarsan, laakiin kaliya gobollada la doortay.

In kasta oo tani ay u ekaan karto isbeddel la taaban karo, waxaa xusid mudan in kala duwanaanshiyaha gobolka ee xulashooyinka processor-yadu ay ahaayeen dhaqan caadi ah siidooyinkii hore ee taxanaha Galaxy S. Tusaale ahaan, Waqooyiga Ameerika, waxay aad ugu dhowdahay in dhammaan taleefannada casriga ah ee S-series ay ka koobnaan doonaan Qualcomm chipsets, sidii caadada ahayd sannadihii u dambeeyay.

Taxanaha Galaxy S24 waxaa lagu xamanayaa inuu suuqa soo geli doono Janaayo 18-keeda, waxaana jira warar xan ah oo dheeri ah oo soo jeedinaya in kala duwanaanshaha S24 Ultra uu la imaan doono qaab-dhismeedka Titanium, isagoo ku daraya taabashada raaxada aaladda calanka.

Guud ahaan, horumarkan ugu dambeeyay wuxuu muujinayaa sida ay Samsung uga go'an tahay inay u soo bandhigto macaamiisheeda sida ugu wanaagsan labada adduun iyadoo la isku daray awoodda processor-yada horumarsan ee Qualcomm iyo isku halaynta iyo hufnaanta chipskeeda Exynos.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

1. Dhammaan moodooyinka Galaxy S24 ma soo bandhigi doonaan labadaba Qualcomm iyo Exynos chips?

Maya, halka Galaxy S24 iyo S24+ la filayo inay ku jiraan soo-saareyaasha Qualcomm iyo Exynos labadaba, kala duwanaanta Ultra waxay u badan tahay inay si gaar ah u bixiso Qualcomm's chipset-ka gobollada la doortay.

2. Goorma ayaa taxanaha Galaxy S24 la sii deyn doonaa?

Sida xanta ah, taxanaha Galaxy S24 ayaa lagu wadaa inuu soo baxo Janaayo 18-keeda.

3. Waa maxay faa'iidada isticmaalka labadaba Qualcomm iyo Exynos chips?

Marka la isku daro Processor-yaasha Qualcomm iyo Exynos labadaba, Samsung waxay rabta inay ka faa'iidaysato xoogga labada chips, iyadoo siinaysa isticmaaleyaasheeda waxqabad xoog leh oo hufan.

4. Dhammaan gobolladu ma heli doonaan isku doorashooyin processor-ka taxanaha Galaxy S24?

Waxay u badan tahay inay jiri doonaan kala duwanaansho heer gobol ah oo ku saabsan xulashooyinka processor-ka, iyadoo Waqooyiga Ameerika la filayo inay helaan moodallo muujinaya chips-ka 'Qualcomm chips', halka gobollada kale ay yeelan karaan isku-dar ah ikhtiyaarrada Qualcomm iyo Exynos.

(Xigasho: The Elec Korea)