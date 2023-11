Samsung T5 Evo Qiimaha SSD La Qaadan Karo: Soo Dhawayn Layaab

In kasta oo Samsung T5 Evo SSD-yada la qaadan karo aysan wali ka soo muuqanin suuqa Mareykanka, tafaariiqda tafaariiqda ee dhowaan laga helay Shiinaha ayaa daaha ka qaaday wax lala yaabo: qiimo aad uga hooseeya sidii markii hore la filayay. Nooca 8TB, oo sitay MSRP la soo jeediyay oo dhan $649, ayaa lagu arkay isagoo iibinaya jd.com ee Shiinaha, una dhiganta ku dhawaad ​​$500. Farqiga u dhexeeya qiimaha ayaa naga rajo ka qaba xulashooyin saaxiibtinimo badan oo boorsada marka SSD-yadan ay noqdaan kuwo la heli karo gobolka.

Ka dib marka la barbardhigo qiimaha MSRPs iyo Shiinaha ee taxanaha Samsung T5 Evo, waxaa muhiim ah in la ogaado in qiimahan la beddelay laga yaabo inaysan si toos ah uga tarjumaynin waxa aan ka filan karno helitaanka tafaariiqda Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxay bixiyaan bartilmaameed waxtar leh marka la barbardhigo. Intaa waxaa dheer, iibka Black Friday ee socda, waa macquul in la qiyaaso in qiimayaashu ay dhici karto inay hoos u dhacaan xitaa intaa ka sii badan.

Qodobka xiisaha leh ee isbarbardhigga waa Samsung 990 Pro 4TB, kaas oo ku bilaabay MSRP $ 354.99. Hadda, SSD-gan waxa laga heli karaa Amazon kaliya $249.99, taasoo muujinaysa farqi weyn oo u dhexeeya qiimaha la soo jeediyay iyo kan dhabta ah. Marka la eego isbeddelkan, waa macquul in la filayo qiimo dhimis la mid ah Samsung T5 Evo 8TB, oo laga yaabo inuu hoos ugu dhigo ku dhawaad ​​​​$ 445 halkii uu ka ahaan lahaa $650 bilowga ah.

Way caddahay in MSRPs-yada la soo jeediyay ee taxanaha Samsung T5 Evo aysan wada shaqayn, gaar ahaan marka la barbar dhigo heerka sare ee SSD-yada la qaadi karo ee safka Samsung. Tusaale ahaan, Samsung SSD T7 2TB, oo bixisa waxqabad degdeg ah, waxaa mar hore lagu iibsan karaa ku dhawaad ​​$135. The ruggedized IP65-rated Samsung T7 Shield 2TB ayaa xitaa ka sii jaban ku dhawaad ​​$120, iyadoo moodelka 4TB lagu qiimeeyay $200. Beddelladan, oo ay ku qalabaysan yihiin TLC NAND, ayaa ka sarreeya T5 Evo xagga xawaaraha iyo guud ahaan sareynta.

Tusaalooyinkan, oo ay weheliyaan kuwa kale, waxay muujinayaan in Samsung iyo la-hawlgalayaasheeda tafaariiqda ay ku dhibtoon doonaan inay caddeeyaan ku dallacaadda qiimaha caymiska qaybaha hoose. Iyadoo taxanaha T5 Evo uu ku faano faa'iidada bixinta 8TB ee kaydinta qalab is haysta oo ku habboon, waxay u baahan doontaa in la helo dheelitirka u dhexeeya qiimaha iyo waxqabadka si loo soo jiito macaamiisha.

FAQ

S: Ma filan karnaa in Samsung T5 Evo SSD-yada la qaadan karo lagu qiimeeyo si isku mid ah gudaha Mareykanka sida Shiinaha?

J: Qiimaha lagu arkay Shiinaha maahan mid muujinaya waxa aan ka filan karno Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxay bixiyaan tixraac tixraac ah isbarbardhigga qiimaha suurtagalka ah.

S: Ma jiraan wax heshiisyo socda ama qiimo dhimis ah oo loogu talagalay SSD-yada la qaadi karo, gaar ahaan taxanaha Samsung T5 Evo?

J: Inta lagu jiro iibinta Jimcaha Black Friday, waa wax caadi ah in la helo qiimo dhimis alaabooyin elektaroonik ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan SSDs la qaadan karo. Waxaa habboon in isha lagu hayo heshiis kasta oo sii dhimi kara qiimaha taxanaha Samsung T5 Evo.

S: Waa maxay faa'iidooyinka uu taxanaha Samsung T5 Evo ku leeyahay SSD-yada kale ee la qaadan karo ee suuqa?

A: Faa'iidada ugu weyn ee taxanaha Samsung T5 Evo waa ay awood kaydinta weyn. Qaabka 8TB wuxuu bixiyaa meel ku filan qaab qaabaysan oo la qaadan karo, oo u adeegta isticmaalayaasha u baahan awoodo kaydin oo ballaaran.