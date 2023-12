Ray-Ban iyo Meta-La-hawlgalayaasha Fannaaniinta iyo Ciyaartoyga Ururinta Muraayadaha Smart ee Cusub

By

Ray-Ban iyo Meta waxay la midoobeen fannaaniinta Maluma, Erykah Badu, iyo Coi Leray, iyo sidoo kale xiddigga teniska Coco Gauff, si ay kor ugu qaadaan ururintooda muraayadaha casriga ah ee ugu dambeeyay. Ray-Ban cusub | Muraayadaha smart Meta waxay ujeedadoodu tahay inay bixiyaan hab-gacan-la'aan ah isticmaalayaashu si ay u qabtaan, u wadaagaan, oo ay ugu noolaadaan khibradahooda iyaga oo aan u baahnayn inay si joogto ah ula falgalaan shaashadaha taleefanka.

Muraayadahan teknoolojiyadda sare leh ayaa lagu qalabeeyay astaamo cajiib ah, oo ay ku jiraan awoodda lagu qaado sawirro 12MP, duubitaan fiidiyow 1040p ah, wicitaanno taleefan ah, iyo adeegsiga awoodaha AI. Isticmaalayaashu hadda waxay si fudud u diiwaangelin karaan waqtigooda oo ay la xidhiidhaan kuwa kale iyaga oo aan dhib kala kulmin taleefoonadooda casriga ah.

Si loo abuuro xamaasad ururinta cusub, Ray-Ban iyo Meta waxay sii daayeen olole xiddigo leh oo uu ku jiro Maluma, kaasoo soo bandhigay tafaasiisha hal-abuurka leh ee fiidiyooga lagu duubay riwaayadiisii ​​dhawaa ee Madison Square Garden. Fanaanka reer Colombia ayaa la wadaagay aragtida qofka koowaad ee bandhigiisa masraxa, isagoo soo bandhigay awoodaha gaarka ah ee muraayadaha casriga ah.

Ololaha waxaa laga heli karaa shabakadaha bulshada ee Ray-Ban iyo Meta, muraayadaha casriga ah ayaa hadda diyaar u ah iibsashada mareegaha Ray-Ban, iyadoo qiimuhu ka bilaabmayo $299 lammaane kasta.

Wadashaqeyntan ka sokow, Ray-Ban waxa kale oo uu sii daayay muraayadda Scuderia Ferrari Las Vegas Ltd., ururinta daabacaadda xaddidan ee loogu talagalay in lagu dabaaldego baabuurta caanka ah ee Talyaaniga ka dib markii Las Vegas Grand Prix ee Formula One.

Ururintan cusub ee muraayadaha caqliga leh, Ray-Ban iyo Meta waxay ujeedadoodu tahay inay isbeddel ku sameeyaan habka aan u qabno oo aan u wadaagno waaya-aragnimadeena, iyagoo siinaya xal aan sal lahayn oo gacmo la'aan ah oo loogu talagalay ku xirnaanta adduunkan dhijitaalka ah ee sii kordhaya.