Naqshadeynta sanduuqyada SMART si loo yareeyo faragelinta buuqa ee Goobaha Telescope Radio

Koox khubaro ah oo kala duwan ayaa soo saaray xal cusub si loo yareeyo faragelinta buuqa ee goobaha telescopes raadiyaha. Telescope-yada raadiyaha waxay ku tiirsan yihiin in ay ka soo qaadaan calaamadaha raadiyaha ee daciifka ah ee ka imanaya ilo koomiyad fog, iyo nooc kasta oo buuq ah ayaa carqaladayn kara ama qalloocin kara calaamadahan, taas oo caqabad ku ah daraasaadka xiddigiska. Sidaa darteed, waa muhiim in la ilaaliyo jawiga aamusnaanta ee goobta telescope-ga.

Si arrintan wax looga qabto, kooxdu waxay nashqadeeyeen "Sanduuqa SMART" ee horumarsan si ay u xoojiyaan telescope-ga Kiiloomitir-ka-hooseeya ee Ku-meel-gaadhka ah (SKA-Low) ee Galbeedka Australia. Sanduuqyadan SMART waxay u qalabaysan yihiin inay baabi'iyaan buuqa ka dhasha qalabka elegtarooniga ah sida Wi-Fi-ga, mobaylada, mishiinada telescope-ka iyo aaladaha kale ee gudaha iyo hareeraha raadiyaha.

Iyada oo 24 nooc oo sanduuq SMART ah oo diyaar u ah in lagu rakibo goobta SKA, khabiiradu waxay ujeedadoodu tahay inay abuuraan jawi aan buuq lahayn oo ku habboon in la sameeyo indho-indheyn sax ah. Iyagoo siinaya koronto nadiif ah telescope-ka, sanduuqyadan SMART waxay si wax ku ool ah u xannibayaan faragelin kasta oo suurtagal ah oo buuq ah oo hor istaagi karta in la ogaado calaamadaha raadiyaha ee daciifka ah.

Sanduuqyada SMART si taxadar leh ayaa loo qaabeeyey si loo hubiyo inay aamusan yihiin intii suurtagal ah, iyaga oo iska ilaalinaya qaylada korantada ama farsamada. Tani waxay lama huraan u tahay in la joogteeyo dareenka telescope-ka raadiyaha oo awood loo siiyo xog ururin sax ah.

Guusha hindisahan waxa ay u gogol xaaraysaa in la wanaajiyo daraasaadka xiddigiska iyada oo la yareynayo saameynta ilaha qaylada dibadda ee goobaha telescope-ka raadiyaha. Marka la isku daro khibrado ka kala yimid qaybo kala duwan, kooxdu waxay soo bandhigtay muhiimada wada shaqaynta si loo helo xalal cusub oo caqabadaha sayniska ah.

Horumarintani waxay muujinaysaa dadaalka socda ee lagu riixayo xudduudaha xiddigiska iyo kor u qaadida fahamkayaga caalamka. Marka la rakibo sanduuqyada SMART, telescope-ka SKA-Low ee Galbeedka Australiya wuxuu si fiican u qalabayn doonaa si uu u keeno daah-furka aasaaska u ah goobta cilmiga xiddigiska raadiyaha.

Qeexitaanno:

– Telescopes Radio: Aaladaha loo isticmaalo in lagu ogaado laguna daraaseeyo hirarka raadiyaha ee ay sii daayaan walxaha samada.

- Faragelinta qaylada: Calaamadaha aan la rabin ama qaska ee carqaladeeya soo dhawaynta calaamadaha raadiyaha ee la doonayo.

- Sanduuqyada SMART: Nidaamyada korantada sare ee loogu talagalay in lagu yareeyo faragelinta buuqa ee goobaha telescopes raadiyaha.

Ilo:

