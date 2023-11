Shaxda Ciyaarta PlayStation Kacaanka ee Noofambar

Shaxda Ciyaarta PlayStation ee Noofembar waxay bixisaa khibrado ciyaareed oo kala duwan oo xiiso leh, oo ay ka buuxaan jahwareer baabuur, qas, tacabur cajiib ah, iyo in ka badan. Doorashada bishan waxaa ka mid ah Teardown, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Nobunaga's Hamiga: Taishi, Jake Hunter Alternate: Daedalus The Awakening of Jazz Golden, River City Melee Mach!!, Grandia, iyo Jet Moto.

Teardown, adrenaline-ku shidan duminta heist adventure, qaadataa marxaladda dhexe sida ay u bilaabay si gaar ah PlayStation Plus Extra iyo Premium xubnaha. Qorshayso heist kaamil ah adigoo isticmaalaya hal-abuur leh xalinta mashaakilaadka, xoog aan caqli-gal ahayn, iyo wax kasta oo kugu xeeran jawi si buuxda u burburi kara oo is dhexgal ah. Samee jid-gaabyo adiga oo ku duminaya gidaarada walxaha qarxa ama baabuurta, isku dheji walxaha, dhisamaha, oo isticmaal walxo sabeynaya faa'iidadaada. Laakin ka digtoonow yaan lagu qaban!

Dragon's Dogma: Dark Arisen waa ficil aad loo ammaanay-RPG oo isku daraya dagaalka xiisaha leh iyo xorriyadda sahaminta adduunka ballaaran ee furan ee Gransys. Ka dooro sagaal xirfadood oo kala duwan oo la kac naftaada saaxiibada AI ee loo yaqaan Pawns. U yeelo xirfadaha wax burburiya iyo sixirka si aad ugu qaadatid daanyeerka halyeeyada ah ama aad ugu fuulo weerarro dhow iyo mid shaqsiyeed. Noocan kama dambaysta ah ee Dragon's Dogma waxaa ku jira dhammaan DLC horay loo sii daayay.

Suit Mobile Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On waxay keenaysaa ficil dagaal kooxeed oo xoogan 2-on-2 PlayStation. Ka xakamee suudhadhka mobilada ee noocyada kala duwan ee Gundam ee dekedan console-ka ee ciyaarta arcade ee caanka ah. U ciyaar sidii in ka badan 180 suumood oo ka socda 36 koob oo arcade ah, iyadoo lagu daray laba suumood oo aan waligood hore loo arag.

Jasiiradda Dhimatay: Daabacaadda Qeexida ee Riptide waxay soo bandhigaysaa waayo-aragnimada Apocalypse ee Zombie ee nolosha oo dhan. Naftaada geli noocaan dib loo habeeyey ee tacaburkii qofka koowaad, oo ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan DLC hore loo sii daayay. Ka badbaado dillaaca halista ah ee Zombie ee jasiiradda kulaylaha ee Banoi, adoo adeegsanaya dagaalka visceral melee iyo ka qaybgalka sheeko-ku-saleysan 4-ciyaartoy iskaashi.

Superliminal wuxuu caqabad ku noqdaa ciyaartoyda si ay u xalliyaan xujooyinka aan macquul ahayn iyagoo ku fekeraya meel ka baxsan sanduuqa oo filayaan wax aan la filayn. Ciyaarta halxiraalaha qofka koowaad, ee ku salaysan aragtida iyo dhalanteedka indhaha, waxa ay soo bandhigtaa adduun la jabsaday, sheeko xiiso leh, iyo walxo yaab leh.

Eiyuden Chronicle: Kor u kaca waa ficil RPG lagu dejiyay isla aduunka sida Eiyuden Chronicle: boqol geesiyaal. La kulan dagaal xawli ku socda iyo makaanikada hagaajinta magaalada markaad ka caawiso magaalo dhibtoonaysa inay dib u dhisto dhulgariir ka dib. Xali khilaafyada u dhexeeya tacaburiyeyaasha iyo dadka deegaanka oo sii qotomi curaartaada jilayaasha kala duwan ee ciyaarta.

Hamiga Nobunaga: Taishi, oo ah ciwaanka istiraatiijiga ah ee Koei Tecmo, wuxuu u oggolaanayaa ciyaartoydu inay noqdaan Daimō oo ay maamulaan qabiil. Ku wanaaji dalkaaga adoo adeegsanaya maamulka madaniga ah, diblumaasiyadda, iyo awooda ciidan ee aad hiigsanayso weynaynta ciyaartan jilitaanka ee taariikhiga ah.

Kala-duwanaanta Jake Hunter: Daedalus Baraaruga Jazz Dahabiga ah waa sheeko-muuqaal dembiyeed oo laga dejiyay Magaalada New York. Xali waxyaalaha qarsoon, weydii tuhmanayaasha, oo kashifso runta ka dambaysa geerida awoowgii jilaagii ee sirta dilkan xiisaha badan.

Magaalada Wabiga Melee Mach!! soo celiya 'La dagaallama!' qayb ka mid ah taxanaha Renegade/River City, oo caan ku ahaa guusheeda dabayaaqadii 80aadkii. Iyada oo leh 30 kooxood, 180 xaraf, iyo in ka badan 250 dhaqdhaqaaqyo gaar ah oo kala duwan, nooca la xoojiyay wuxuu u oggolaanayaa afar ciyaartoy inay isku mar tartamaan. Koontaroolada fudud ayaa u fududeeya asxaabta iyo qoyska inay ku soo biiraan, ama waxaad online kula tartami kartaa ciyaartoyga aduunka oo dhan.

Grandia, PS1 RPG-ga caadiga ah, waxay la soo noqotaa nidaamkeeda dagaalka istiraatiijiyadeed ee aasaaska u ah. Qaado safar xamaasad leh adiga oo Justin ah, tacabiir da'yar, oo daaha ka qaad waxyaalaha qarsoon ee ilbaxnimada luntay. Lagu xoojiyey soo-bandhigid, dib-u-celin, badbaadin degdeg ah, iyo filtarrada fiidyaha caadiga ah, nooca Grandia wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo dheeri ah oo sii-muquunisa.

Jet Moto, jiilka soo socda ee mootocross PS1, wuxuu leeyahay 10 waddo oo aad u daran oo loogu talagalay dadka xiiseeya. La wareeg baaskiilka hawada duurjoogta ah oo awood u leh inuu daanka soo tuuro oo la tartamo 20 rakaab ah oo ku kala sugan dhulal kala duwan. Qabo hawo weyn dhulka, badda, barafka, iyo barafka waayo-aragnimadan orodka-octane-sare.

Iyada oo sidan oo kale ah oo kala duwan oo xiiso leh, Liiska Ciyaarta PlayStation ee Noofembar wuxuu bixiyaa wax ciyaartoy kasta. Haddi aad ku jirto hal-abuurnimada heist, RPG-yada, ciyaaraha halxiraalaha, ama ficilka degdega ah, waxa jira cinwaan ku habboon dhadhankaaga. Isku diyaari hal bil oo waayo-aragnimada ciyaaraha xiisaha leh ee console-kaaga PlayStation.

FAQs

1. Ma ciyaari karaa Teardown haddii aanan ahayn xubin ka mid ah PlayStation Plus Extra ama Premium?

Maya, Teardown waxaa si gaar ah loogu heli karaa PlayStation Plus Extra iyo xubnaha Premium.

2. Dhammaan DLC miyay ku jiraan Dragon's Dogma: Dark Arisen?

Haa, dhammaan DLC hore loo sii daayay oo lacag bixin ah ayaa lagu daray Dragon's Dogma: Dark Arisen, taasoo ka dhigaysa nooca ugu dambeeya ee ciyaarta.

3. Immisa suuut ayaa lagu ciyaari karaa Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On?

In ka badan 180 suudh oo ka kala yimid 36 koob oo nooca Arcade ah ayaa lagu ciyaari karaa Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, oo ay la socdaan laba suuut oo dheeri ah oo aan waligood lagu arkin nooca arcade ka hor.

4. Miyaan ciyaari karaa Jasiiradda Dhimatay: Daabacaadda Qeexida ee Riptide ee qaabka wada shaqaynta?

Haa, Jasiiradda Dhimatay: Daabacaadda Qeexida ee Riptide waxa ay siisaa sheeko-ku-saleysan 4-ciyaaryahan oo waayo-aragnimo ciyaartoy badan leh oo xiiso badan.

5. Maxaa Superliminal ka dhigaya mid gaar ah?

Superliminal waa ciyaarta halxiraalaha qofka koowaad kaas oo caqabad ku ah ciyaartoyga leh xujooyinka aan macquul ahayn ee ku salaysan aragtida iyo dhalanteedka indhaha. Waxa ay ka kooban tahay adduun la jabsaday, sheeko xiiso leh, iyo canaasiirta ka hor imanaysa filashooyinka caadiga ah.