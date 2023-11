Maalinta 3-aad ee Mushaharka waxa ay wajaheysaa caqabado balse waxa ay dejisaa Koorso mustaqbal ifaya leh

Payday 3, toogta aadka loo sugayo ee iskaashatada ee Starbreeze, waxa ay la kulantay bilow xun tan iyo markii la bilaabay. Arrimaha server-ka iyo isgaarsiin la'aanta ayaa keentay in la sii daayo, taasoo niyad jab ku keentay taageerayaasha. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo dib-u-dhacyadan, Payday 3 ay u suurtagashay inay soo jiidato 3.1 milyan oo ciyaartoy oo cajiib ah usbuucayadii ugu horreeyay, qayb ahaan sababtoo ah helitaankeeda Xbox Game Pass.

Inkasta oo tirada ciyaartoygu kor u kacday, haddana waxa hoos u dhacay caannimada Payday 3. Waxaa la yaab leh, ciyaartoy badan ayaa hadda ku ciyaaraya 10-sano jir ah Payday 2 on Steam marka loo eego guushiisa. Tani waxay dhalinaysaa su'aalo ku saabsan guusha mustaqbalka fog iyo sii jirista Maalinta 3.

In kasta oo furitaanka Payday 3 laga yaabo in aanu la kulmin filashooyinka maamulka, haddana waxa ay ku guulaysatay in ay dib u soo ceshato maal-gelinteeda laba toddobaad gudahood marka la sii daayo, sida ay sheegtay Embracer Group, daabacaha ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddu waxay rajaynaysaa in tabarucaadka socda ee Payday 3 uu ka hooseeyo sidii la filayey, taas oo ay ugu wacan tahay saamaynta taban ee ciyaarta dhibka leh ee bilawga ah ee ka qayb qaadashada iyo iibinta ciyaartoyga.

In kasta oo caqabadaha jira, Starbreeze ayaa weli rajo ka qaba mustaqbalka Payday 3. Maamulaha guud ee Tobias Sjögren ayaa muujiyay han weyn guulaha kooxda wuxuuna muujiyay xiisaha xooggan iyo iibka bilowga ah ee ciyaarta. Sjögren waxa uu qiray baahida loo qabo falanqeyn ballaaran, baaritaan, iyo ficil si wax looga qabto arrimaha loona soo celiyo kalsoonida ciyaartoyda.

Inaad horay u sii eegto, Payday 3 waxay hiigsaneysaa inay gaarsiiso qiimaha ugu badan ciyaartoyda iyadoo loo marayo qaab ciyaar ahaan-adeegga. Ciyaartu waxay u gudubtay wejigeedii adeega tooska ah, iyada oo diiradda la saarayo keenista si joogta ah ee sifooyinka cusub, nuxurka, iyo hagaajinta. Bisha Nofeembar, ciyaartoydu waxay filan karaan laba heist oo bilaash ah, oo ay weheliyaan animations cusub, hub, harag, iyo horumarin kale. Kooxda horumarintu waxay mar horeba bilaabeen inay ka shaqeeyaan DLC-yada sanadka soo socda, iyagoo wata qorshayaal sii dayn aad u xiiso badan.

Intaa waxaa dheer, Starbreeze waxay daaha ka qaaday in kooxda mas'uulka ka ah Payday 3's ciyaarta salka ay bilaabeen inay ka shaqeeyaan ciyaar-ciyaar badan oo iskaashi oo cusub oo la yiraahdo Project Baxter. In kasta oo faahfaahintu ay yar tahay, haddana waxaa lagu majaajilooday in lagu saleeyo astaanta astaanta u ah oo lagu dejiyo jawi cusub, taas oo muujinaysa aqoonta Starbreeze ee khibradaha ciyaaryahannada badan ee iskaashiga ah iyo sheeko-sheekaynta.

Mushaharka 3 shaki la'aan wuxuu wajahayaa caqabado, laakiin leh koox horumarineed oo ka go'an iyo aragti cad oo mustaqbalka ciyaarta ah, waxay diyaar u tahay inay ka gudubto caqabadahan oo ay siiso khibrad soo jiidasho leh oo abaal marin leh taageerayaasheeda daacadda ah.

FAQs

1. Maxay ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmeen Payday 3 intii lagu jiray furitaanka?

Payday 3 waxay la kulantay arrimo server ah waxayna la kulantay isgaarsiin la'aan, taasoo keentay sii dayn niyad jab ah iyo hoos u dhac ku yimid hawlgelinta ciyaartoyga.

2. Immisa ciyaartoy ayaa Payday 3 soo jiidatay ka dib markii la bilaabay?

Payday 3 waxa ay soo jiidatay 3.1 milyan oo ciyaartoy usbuucayadii ugu horeeyay, iyaga oo ka faa'iidaysanaya helitaankeeda Xbox Game Pass.

3. Waa maxay jihada mustaqbalka ee Payday 3?

Payday 3 waxa ay hiigsaneysaa in ay gaarsiiso ciyaartoyda qiimaha ugu badan iyada oo loo marayo qaabkeeda ciyaaraha-sida-adeegga, iyada oo bixisa cusbooneysiin joogto ah, waxyaabo cusub, iyo horumarin.

4. Payday 3 ma waxay la halgamaysaa inay ka gudubto caannimada kuwii ka horreeyay?

Haa, hadda ciyaartoy badan ayaa si firfircoon ugu ciyaaraya 10-sano jir ah Payday 2 on Steam marka loo eego Payday 3.

5. Maxay ciyaartoydu ka filan karaan Payday 3 bilaha soo socda?

Payday 3 waxay soo bandhigi doontaa laba heists oo bilaash ah, oo ay weheliso animations cusub, hub, harag, iyo horumarin kale. Kooxda horumarinta ayaa ka shaqaynaysa waxyaabo dheeraad ah oo la soo dajin karo sanadka soo socda.