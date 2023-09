Aragtidii ugu dambaysay ee AWS waxay dib u noqonaysaa:Invent 2023, Platforms Streaming, iyo Arm's IPO

Dunida dhacdooyinka tignoolajiyada, AWS re:Invent 2023 ayaa si dhakhso ah u soo dhowaanaysa, iyo falanqeeyaha warshadaha CUBE John Furrier ayaa saadaaliyay in ay jiri doonaan horumaro xiiso leh oo kaydka ah. Furrier waxa uu saadaaliyaa in diirada la saaro xisaabinta waxqabadka sare, taageerada GPU, iyo sheeko xog cad oo ka timid AWS. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sidoo kale la yaabay mustaqbalka nidaamka deegaanka ee ku xeeran AWS iyo haddii uu gaari karo meel sare. Furrier ayaa hore u dhaleeceeyay lacagta Amazon ee nidaamka deegaanka ee dhacdooyinkan.

Marka ay timaaddo goobaha la daawado, Furrier waxa uu rumaysan yahay in furaha guushu uu ku jiro is-dhexgalka iyo baabi'inta beddelka macnaha guud. Waxa uu soo jeedinayaa in goobta sida ugu wanaagsan ugu dhex milmi karta nidaamyada biilasha oo ay bixiso khibrad isticmaale oo aan kala go 'lahayn ay yeelan doonto gacanta sare. Furrier waxa kale oo uu ka hadlayaa waraysigii u dambeeyay ee uu la yeeshay CISO ee Fiidiyowga Fiidiyowga ah wuxuuna muujiyay muhiimada ay ku leedahay Bandhigga Bilowga AWS.

Dooddu waxay markaas u wareegaysaa qorshayaasha IPO ee Arm. Arm Holdings PLC, nashqadeeyaha chip-ka ee fadhigiisu yahay UK, wuxuu rajeenayaa inuu aruuriyo ku dhawaad ​​$4.87 bilyan oo ay bixinayso dadwaynaha soo socda ee Sarifka saamiyada New York. Falanqeeyaha Albie Amankona oo ka socda shirkadda caalamiga ah ee cilmi-baarista ee Third Bridge ayaa walaac ka muujisay awoodda uu Arm u leeyahay in uu ka faa'iidaysto isbeddelka hadda ee AI, maadaama qayb weyn oo ka mid ah dakhliga Arm uu ka yimaado mobile. Si kastaba ha ahaatee, Furrier iyo la-falanqeeye Dave Vellante ayaa si adag uga soo horjeeda aragtidan. Waxay aaminsan yihiin in naqshadaha Arm ay xukumi doonaan AI-dabiiciga ah ee cidhifka, maadaama ay tahay aag uu Arm ku leeyahay joogitaan caan ah.

Vellante waxa kale oo uu wax ka qabtaa khataraha ay keenayso RISC-V, oo ah qaab dhismeed kale, waxana uu ku doodayaa in Arm uu hoggaan muhiim ah ku leeyahay tartamayaasha. In kasta oo kobaca Arm laga yaabo in aanu ahayn mid jibbaaran, Vellante waxa uu ammaanayaa qiimaheeda jaban, ee waxqabadka sarreeya ee ay u badan tahay in ay sugi doonto awooddeeda suuqa.

Guud ahaan, doodaha ku jira CUBE Podcast waxay taabtaan soo socota AWS dib: Dhacdo hindise, muhiimada is dhexgalka iyo waayo-aragnimada isticmaale ee goobaha qulqulka, iyo kartida naqshadaha Arm ee muuqaalka AI.

Ilo:

- CUBE Podcast