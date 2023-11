Tilmaamaha Ku Casriyeyntaada PlayStation 4 ee SSD

Haddii aad tahay mulkiilaha PlayStation 4, waxaa laga yaabaa inaad dareentay in waqtiyada la soo shubayo ciyaaraha ay noqon karaan kuwo gaabis ah. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaad u cusboonaysiin karto konsole-ka adag ee aad ku jirto waddo adag oo gobolka ah (SSD) oo aad si weyn u wanaajin karto wakhtiyada wax soo raritaanka. Tilmaan-bixiyahan, waxaanu kugu dhex mari doonaa tillaabooyinka cusboonaysiinta wadista PS4-ka ee SSD-ga.

Kahor intaanan u daadagin talaabooyinka, aan fahano faa'iidooyinka u cusboonaysiinta SSD. Darawalka adag ee caadiga ah ee la socda PS4 waa mid gaabis ah, taas oo keeni karta waqtiyo raritaan oo aad u dheer. SSD, dhanka kale, waxay bixisaa xawaare akhris iyo qorrid degdeg ah, taasoo keentay in wakhtiyada raritaanka gaaban ee ciyaaraha. Inkastoo aysan ka dhigi doonin waqtiyada rarida mid degdeg ah, waxaad filan kartaa hoos u dhac ku dhow 10 ilaa 20 ilbiriqsi ama ka badan.

Hadda, aynu ku bilowno habka casriyaynta.

Talaabada 1: Dib u celi ciyaartaada kaydinta

Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, waxaad u baahan tahay inaad kaydiso dhammaan xogtaada ka hor inta aadan bedelin darawalka adag. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan doontaa USB-ga. Madaxa Settings> System> Back Up and Restore on your PS4 oo dooro Back Up PS4 doorashada. Hubi inaad kaydiso xogtaada kaydsan, oo ay ku jirto kaydinta ciyaarta, sidoo kale waxaad kaydin kartaa codsiyada haddii aad rabto.

Tallaabada 2: Beddel Drive-ka

Marka xogtaada la kaydiyo, waa waqtigii la bedeli lahaa darawalka adag. Sony ayaa habkan ka dhigtay mid fudud. Iyadoo ku xiran qaabka PS4 kaaga, tillaabooyinku wax yar ayey kala duwanaan karaan. Waxaad u baahan doontaa kaashawiito si aad uga saarto qafiska darawalka adag oo aad ugu beddesho SSD-ga. Hubi inaad ku xidho gaadhiga boolal.

Tallaabada 3: Dib u rakib PS4 Software

Kadib rakibida SSD-ka cusub, waxaad u baahan doontaa inaad dib u rakibto software-ka PS4. Tani waxay ku lug leedahay qaabaynta USB-ga, ka soo dejinta software-ka nidaamka bogga taageerada Sony, iyo bilawga PS4 ee Mode Safe si loogu rakibo software-ka USB-ga. Hubi inaad raacdo tilmaamaha faahfaahsan ee ay bixiso Sony ee habka dib-u-dajinta habsamida leh.

Talaabada 4: Soo celi xogtaada oo dib u rakib ciyaaraha

Marka software-ka la rakibo, waxaad gali kartaa akoonkaaga PlayStation oo aad dib u soo celin kartaa xogtii aad hore u kaydisay. Haddii aad isticmaashay USB-ga, si fudud geli konsole oo raac tilmaamaha shaashadda. Ugu dambayntii, waad dib u rakibi kartaa ciyaarahaaga oo waxaad ku raaxaysan kartaa wakhtiyada rarida ee la hagaajiyay ee PS4 kaaga.

FAQ:

S: U cusboonaysiinta PS4-ga SSD-ga miyay dammaanaddayda burinaysaa?

J: Maya, cusboonaysiinta dariiqa adagi ma burinayso dammaanadda ilaa inta aad raacayso nidaamka saxda ah.

S: Ma isticmaali karaa M.2 SSD halkii 2.5-inch SSD?

J: Maya, PS4 waxay u baahan tahay 2.5-inch SSD, markaa M.2 SSD ma noqon doonto mid la jaan qaadi karta.

S: Intee in le'eg ayay qaadataa habka cusboonaysiinta?

J: Geedi socodka oo dhan, oo ay ku jiraan kaydinta xogta, beddelka darawalka, iyo dib u rakibida software-ka, waa in ay qaataan ku dhawaad ​​15 daqiiqo.

S: Dib ugu cusboonaysiinta SSD miyay wanaajin doontaa waxqabadka ciyaarta marka laga reebo wakhtiyada rarka?

J: Iyadoo SSD ay ugu horrayn wanaajiso waqtiyada rarka, waxa kale oo laga yaabaa inay keento ciyaar fudud iyo rakibid degdeg ah ciyaaraha iyo cusbooneysiinta.

S: Ma isticmaali karaa SSD dibadeed halkii aan ka bedeli lahaa darawalka gudaha?

J: Haa, waxaad ku isticmaali kartaa SSD dibadda ah adigoo isticmaalaya mid ka mid ah dekedaha USB-ga ee PS4, laakiin hagaajinta xawaaruhu waxa laga yaabaa inaanay la mid ahayn kor u qaadida SSD gudaha.

Xusuusnow inaad la tashato tilmaamaha gaarka ah ee moodelkaaga PS4 oo qaado taxadar sax ah markaad gacanta ku hayso qaybaha qalabka. Samir yar iyo qalabka saxda ah, waxaad ku neefsan kartaa nolol cusub PlayStation 4 kaaga oo leh casriyeyn SSD. Ciyaar farxad leh!