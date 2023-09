NFT Gaming Co. waxay bilawday Ciyaartii Koowaad, "Space Striker AI"

Qalabka ciyaaraha dhijitaalka ah ee NFT Gaming Co. ayaa ku dhawaaqay inay suuqa soo galeen iyadoo la sii daayay ciyaarteedii ugu horreysay, "Space Striker AI," oo laga heli karo aaladaha Android iyo iOS. Shirkaddu waxay rabta inay soo afjarto farqiga u dhexeeya ciyaaraha dhaqameed iyo Web 3 iyada oo horumarinaysa ciyaaraha caadiga ah ee ku jira astaamo cusub sida calaamado aan fungi karin (NFTs).

Maamulaha guud ee The NFT Gaming Co., Vadim Mats, ayaa sheegay in hadafkoodu yahay in la isku daro ciyaaraha dhijitaalka ah ee caadiga ah oo leh waxyaabo gaar ah oo ciyaarta dhexdeeda ah, oo ay ku jiraan harag, jilayaal, iyo khibrado la abuuri karo oo loo samayn karo NFTs. Marka la isku daro tignoolajiyada blockchain ee ciyaaraha, shirkadu waxay rabta inay u soo bandhigto isticmaalayaasha heer cusub oo lahaanshaha iyo qiimaha hantidooda ciyaarta dhexdeeda.

Marka lagu daro "Space Striker AI," NFT Gaming Co. waxay leedahay qorshayaal ay ku sii daayaan ciyaaro badan iyo codsiyada dakhli-abuurista mustaqbalka dhow. Diirada shirkadu si ay u abuurto khibrado ciyaaraha hal-abuurka leh ee ka faa'iidaysta NFT-yada waxay ka dhigaysaa kuwa ka duwan kuwa horumariya ciyaaraha dhaqameed.

"Space Striker AI" waxaa laga soo dejisan karaa Google Play Store iyo Apple App Store labadaba. Soo gelida NFT Gaming Co. ee suuqa ayaa durba heshay dareen wanaagsan, iyada oo saamiyadooda Nasdaq-ganacsiga ay kor u kaceen 8% dhaqdhaqaaqa suuqa ka hor.

Maaddaama warshadaha ciyaaraha ay sii wadaan inay horumaraan, isdhexgalka NFTs iyo tignoolajiyada blockchain waxay soo bandhigaysaa fursado cusub oo loogu talagalay ciyaartoydu inay ku lug yeeshaan ciyaaraha oo ay yeeshaan hanti dhijitaal ah oo gaar ah. Soo gelida NFT Gaming Co. ee suuqa waxay calaamad u tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday qaadashada guud ee NFT-yada ciyaaraha.

Qeexitaanno:

Calaamadaha aan fungibleyn (NFTs): Hanti dhijitaal ah oo gaar ah oo ka dhigan lahaanshaha shay gaar ah ama qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira blockchain.

Ilaha: The NFT Gaming Co. war-saxaafadeedka, MT Newswires.