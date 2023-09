Sawirka la daatay ee Ermac ee ku sugan Mortal Kombat 1 waxay kicisay dood ku saabsan naqshadaynta dabeecadda

By

Sawirka la daatay ee Ermac ee ciyaarta soo socota ee Mortal Kombat 1 ayaa buuq ka dhex dhalisay taageerayaasha, iyadoo qaar ka mid ah ay su'aal galiyeen doorashada naqshadaynta dabeecadda. Iyadoo qaar badan ay si weyn u sugayaan sii deynta trailer-ka ugu dambeeya, taageerayaashu waxay ogaadeen isbeddelka jilayaasha ciyaarta oo ay ku jiraan kabo-lugo furan ama cago qaawan. Baraka, Katana, Li Mei, iyo Nitara dhamaantood waa la arkay iyaga oo lugahooda qaawan.

Sawirka la sii daayay ee Ermac wuxuu muujinayaa dagaalyahanka telekinetic ee qaabkiisa buuxa, oo muujinaya muuqaalkiisa in ka badan sidii hore. Iyadoo taageerayaashu guud ahaan ay ogolaadeen dharkiisa, qaar ayaa walaac ka muujiyay maqaarkiisa oo laalaabtay, sida hooyada. Waxaa jira rajo ah in labbis kale ama qalab kale loo heli doono si loo daboolo isaga.

Mid ka mid ah su'aalaha soo noqnoqda ee taageerayaasha dhexdooda ayaa ah sababta jilayaasha badan ee Mortal Kombat 1 ay u leeyihiin suulasha bannaanka. Qaar ka mid ah faallooyinka warbaahinta bulshada ayaa si kaftan ah u soo jeediyay in qof NetherRealm ah uu yeelan karo cag. Qaar kale waxay la yaaban yihiin haddii ay jirto macno qoto dheer oo ka dambeeya cagtiisa cagtu, sida faallooyinka Liu Kang ee xiisaha fanka legdinta.

Waxaa xusid mudan in Waddada Fighter 6 uu sidoo kale la kulmay dhaleeceyn ku saabsan muuqaalkiisa cagaha, taasoo keentay in qaar ay qiyaasaan in laga yaabo inay noqoto isbeddel ballaaran oo ka dhex jira ciyaaraha dagaalka. Maaddaama ay taageerayaashu si walaac leh u sugayaan sii deynta Mortal Kombat 1, waa la arki doonaa haddii ay jiri doonaan wax isbeddel ah oo ku yimaada naqshadaha dabeecadda ama haddii mala-awaalka cagtu wax laga qaban doono.

Ilo:

- Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: Sawirka Lasoo Diray wuxuu Tusayaa Foomka Buuxa ee Ermac." Dexerto. (2023-09-11).