Kaaliyaha Ilkaha Cusub ee Bootcamp wuxuu bixiyaa Xalka yaraanta Xoog-shaqaynta

Soo koobid: Degmada San Luis Obispo waxa soo food saartay yaraanta kalkaaliyayaasha ilkaha, sida uu qabo Ururka Ilkaha Maraykanka. Iyada oo laga jawaabayo baahidan degdega ah, SLO Partners, oo ah urur maxalli ah oo ku takhasusay kobcinta xirfadaha iyo barnaamijyada tababarka, ayaa ku dhawaaqay bilaabida Kaaliyaha Ilkaha Bootcamp cusub. Barnaamijku waxa uu higsanayaa in uu bixiyo tababbarro la dedejiyey oo loogu talagalay shakhsiyaadka danaynaya in ay noqdaan kaaliyayaasha ilkaha iyo in ay gacan ka geystaan ​​in la xakameeyo farqiga u dhexeeya saadka iyo baahida warshadaha.

Iyada oo ku dhawaad ​​40 boqolkiiba dhakhaatiirta ilkaha ee degmada ay si firfircoon u raadinayaan inay shaqaaleeyaan kalkaaliyayaasha ilkaha, yaraanta ayaa noqotay walaac weyn. Dr. Jimmy Forester, oo ah dhakhtarka ilkaha carruurta ee Coastal Pediatric Dentistry, ayaa iftiimiyay muhiimadda ay leeyihiin kaaliyeyaasha ilkaha ee goobta, isagoo sheegay, "Anigu waxba ma ihi la'aanteed kalkaaliyayaasha ilkaha. Dhakhaatiirta ilkuhu wax badan uun bay qaban karaan. Waan garanayaa sida ilkaha loo hagaajiyo, laakiin keligay ma samayn karo. "

Si wax looga qabto arrintan adag, SLO Partners waxay martigelin doontaa Bootcamp Kaaliyaha Ilkaha laga bilaabo Febraayo 2024. Bootcamp, oo soconaysa muddo saddex toddobaad ah, ayaa isku dari doonta qof ahaan iyo tababar online ah si ay u qalabayso ka qaybgalayaasha xirfadaha lagama maarmaanka u ah xirfad shaqo caawinta ilkaha. Barnaamijku wuxuu dabooli doonaa mowduucyo muhiim ah sida ku soo dhawoow dhakhtarka Ilkaha, Adeegga Macmiilka, Sharciga ku dhaqanka Ilkaha, CPR/Taageerada Nolosha Aasaasiga ah, iyo Xakamaynta caabuqa.

Paul Piette, Agaasimaha Xiriirka Ganacsiga ee SLO Partners, wuxuu xooga saarayaa muhiimada ay leedahay taageeridda bulshada daryeelka caafimaadka deegaanka iyada oo loo marayo dadaallada sida bootcamp. "Waxaa jirta baahi sare oo loo qabo shaqaalaha daryeelka caafimaadka bulshadeena, taasna waxaa ku jira warshadaha ilkaha sidoo kale. Waxaan isku dayeynaa inaan wax ka qabanno baahiyahaas oo aan la wadaagno ganacsiyada maxalliga ah iyo bulshadayada," Piette ayaa sharraxday.

Shakhsiyaadka xiisaynaya waxay iska diiwaan gelin karaan Bootcamp Kaaliyaha Ilkaha, iyada oo diiwaangelinta hore qiimihiisu yahay $99 ilaa Janaayo 15, 2024, iyo $149 ka dib. Deeq waxbarasho ayaa sidoo kale loo heli karaa si ay uga caawiso ka dhigi barnaamijka la heli karo musharaxiin kala duwan.

Maadaama Degmada San Luis Obispo ay qaadayso tillaabooyin firfircooni ah si ay wax uga qabato yaraanta kaaliyeyaasha ilkaha, bootcamp wuxuu bixiyaa xal rajo leh oo lagu soo jiito laguna tababaro shaqsiyaadka abaal marinta mihnadaha wershadaha ilkaha.