Lenovo Legion Go: Koonsole Gacmo-gacmeed oo Gaar ah oo leh astaamo cusub

Lenovo waxa ay soo gashay aduunka consoles-yada gacanta lagu qaato ee ciyaarta la qaadan karo iyada oo bixinteedii ugu dambaysay, Legion Go. Iyadoo dhiirigelin laga helayo consoles-yada jira iyo teknoolajiyada, qalabkani wuxuu iskiis u dhigayaa sifooyin gaar ah.

Mid ka mid ah astaamaha muuqda ee Legion Go waa naqshadeeda laadadka, oo u eg nooca caanka ah ee OLED ee Nintendo Switch. Laadadka, oo ka samaysan bir, waxa uu taageero adag siiya ciyaarta marka aad socoto. Si kastaba ha noqotee, waxay ka maqan tahay dhismo adag oo la mid ah kan 'Switch OLED', taasoo u oggolaanaysa xoogaa dabacsanaan iyo foorarsi.

Helitaanka gudaha Legion Go's gudaha waa wax fudud iyadoo la adeegsanayo kaashatada madaxa ee Philips. Lenovo sidoo kale waxay soo bandhigtay Hall Effect joysticks, taasoo meesha ka saartay arrinta caadiga ah ee Stick Drift ee dhibtay consoles-yada gacanta lagu qabto ee la midka ah. Xulashada kaydinta aan caadiga ahayn ee konsole, 2242 qaab M.2 SSD, ayaa laga yaabaa inay soo bandhigto caqabadaha beddelka ama cusboonaysiinta.

Ikhtiyaarada isku xidhka ee Legion Go way ka badan yihiin kuwa la tartamaya, oo leh laba dekedood oo USB-C ah iyo dekedaha USB 4. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha inay ku dallacaan konsole hal deked marka ay isku xirayaan muraayadaha Legion, qalab adag oo isku dara muraayadaha saaxiibtinimada leh ee daawada FHD OLED. In kasta oo muraayaduhu leeyihiin dib-u-dhac u gaar ah, sida goosashada marmar iyo la jaanqaadka xaddidan ee aaladaha Android, waxay ku daraan cabbir gaar ah khibradda ciyaaraha.

Marka ay timaado waxqabadka ciyaaraha, Legion Go waxay ku qancisaa xallinta Full HD, laakiin waxay ku dhibtoonaysaa inay ilaaliso heerarka sare ee QHD +. Si loo kordhiyo waxqabadka, hoos loo dhigo xallinta HD+ ayaa lagula talinayaa. Lenovo's Legion Space, konsole's UI overlay, wuxuu bixiyaa khibrad isticmaale oo ka wanaagsan marka la barbar dhigo kuwa la tartamaya laakiin wali wuxuu u baahan yahay xoogaa horumar ah.

Waxaa xusid mudan in qaabka ciyaarta ee Legion Go uu si weyn u saameyn karo heerarka qaab-dhismeedka iyo xawaaraha taageereyaasha. Ku socodsiinta konsole-ka qaabka wax qabad waxa lagula talinayaa waxqabadka ugu fiican.

Guud ahaan, Lenovo Legion Go wuxuu soo bandhigay astaamo cusub wuxuuna ka dhex muuqdaa tartamayaasheeda suuqa qalabka gacanta lagu qaato ee ciyaarta. Iyadoo laga yaabo inay leedahay dib-u-dhacyo yaryar, konsole-ku wuxuu bixiyaa khibrad ciyaar gaar ah oo loogu talagalay dadka xiiseeya socodka.