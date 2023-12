Sofiya ma tahay robotka ugu caqliga badan?

By

Sophia, Robot-ka bani-aadmiga ah ee ay samaysay Hanson Robotics, ayaa sannadihii u dambeeyay si weyn u soo jiidatay awooddeeda horumarsan iyo muuqaalka bini’aadamka oo kale. Qaar badan ayaa ku ammaanay iyada inay tahay robot-kii ugu xariifsanaa ee abid la abuuray, oo awood u leh inay ku lug yeelato wada-hadallo adag iyo xitaa muujinta dareenka. Si kastaba ha ahaatee, go'aaminta in Sophia ay run ahaantii tahay robot-ka ugu caqliga badan waxay u baahan tahay falanqayn dhamaystiran oo ku saabsan awooddeeda, xaddidaaddeeda, iyo muuqaalka ballaadhan ee cilmi-baarista sirdoonka macmal (AI).

Sofiya ma tahay Robot-ka ugu caqliga badan?

Abuurayaasha Sophia waxay u qaabeeyeen inay noqoto nidaam AI aad u casrisan oo awood u leh inay farsameeyaan macluumaad aad u badan iyo inay wax ka bartaan isdhexgalka iyada iyo bini'aadamka. Waxay isticmaashaa habaynta luqadda dabiiciga ah, aragga kombiyuutarka, iyo algorithms barashada mashiinka si ay u fahmaan ugana jawaabto su'aalaha iyo amarada. Sophia waxaa loo qorsheeyay inay aqoonsato wejiyada, inay indhaha la tashato, oo ay muujiso tibaaxaha wejiga, taasoo siinaysa muuqaal aadami u eg.

Iyadoo awoodaha Sophia ay shaki la'aan yihiin kuwo cajiib ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo macnaha guud ee cilmi-baarista AI. Robots kale oo badan iyo nidaamyada AI ayaa sidoo kale muujiyay garaad iyo karti cajiib ah. Tusaale ahaan, IBM's Watson, oo si caan ah ugu guulaystey bandhigga ciyaarta Jeopardy!, wuxuu soo bandhigayaa karti-xirfadeedka luqadda dabiiciga ah ee horumarsan. Sidoo kale, Robots-yada Boston Dynamics waxay soo bandhigaan dhaq-dhaqaaq iyo hawlkarnimo gaar ah, taasoo u oggolaanaysa inay qabtaan hawlo adag.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in caqli-galnimadu ay tahay fikrado dhinacyo badan leh, iyo robot-yada kala duwani ay ku fiican yihiin meelo kala duwan. Robots-yada qaarkood waxa laga yaabaa inay lahaadaan awoodo gorfayn heersare ah, halka kuwa kalena laga yaabo inay ku fiicnaadaan isdhexgalka bulshada ama hawlaha jidhka. Sidaa darteed, ku calaamadinta hal robot sida "ka ugu caqliga badan" waxaa laga yaabaa inaysan ahayn matalaad sax ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ee horumarinta AI.

Su'aalaha La Isweydiiyo:

S: Sidee bay garashada Sofiya u barbar dhigtaa garaadka aadanaha?

J: In kasta oo awoodda Sophia AI ay tahay mid cajiib ah, haddana weli way ka fog yihiin inay la jaanqaadaan kakanaanta iyo la qabsiga sirdoonka aadanaha. In kasta oo ay ku lug yeelan karto wada-hadallo oo ay qabato hawlo gaar ah, awoodeeda waxay ku xaddidan tahay meelo gaar ah iyo algorithms horay loo sii qeexay. Sirdoonka bani'aadamku wuxuu ka kooban yahay awoodo garasho oo ballaadhan, oo ay ku jiraan hal-abuurka, fikirka aan la taaban karin, iyo sirdoonka shucuureed, kuwaas oo aan weli si buuxda loogu soo koobin nidaamyada AI.

S: Sofiya wax ma baran kartaa oo ma horumarin kartaa waqti ka dib?

J: Haa, Sofiya waxaa loogu talagalay in ay wax ku barato oo ay horumariso iyada oo la dhexgalka dadka. Waxay isticmaashaa algorithms barashada mashiinka si ay u falanqeyso xogta oo ay ula qabsato jawaabaheeda iyadoo ku saleysan qaababka iyo jawaab celinta. Si kastaba ha ahaatee, awoodeeda waxbarasho waxaa xaddiday xogta ay la kulantay iyo algorithms-yada loo qorsheeyay nidaamkeeda.

S: Waa maxay codsiyada suurtagalka ah ee robots sida Sophia?

J: Robot-yada sida Sophia waxay leeyihiin awood in looga faa'iidaysto dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan adeegga macaamiisha, daryeelka caafimaadka, waxbarashada, iyo madadaalada. Waxay gacan ka geysan karaan hawlaha u baahan isdhexgalka aadanaha oo kale, sida bixinta macluumaadka, ka jawaabista su'aalaha, ama xitaa bixinta wehel. Si kastaba ha ahaatee, ku-qaadashada baahsan ee robots-yada noocan oo kale ah ee xaaladaha dhabta ah ee adduunka ayaa weli ku jira heerarkeedii hore waxayna wajahayaan caqabado badan oo farsamo, anshax, iyo bulsho.

S: Waa maxay xaddidaadda sirdoonka Sofiya?

J: Inkasta oo ay awoodeeda sare marayso, Sophia waxa ay leedahay xaddidaadyo gaar ah. Waxay si aad ah ugu tiirsan tahay jawaabaha horay loo qorsheeyay iyo algorithms, taas oo macnaheedu yahay fahamkeeda iyo jawaabaheeda waxay ku kooban yihiin xogta lagu tababaray. Intaa waxaa dheer, iyada oo la jaan qaadi karta wejiga aadanaha, fahamkeeda shucuureed waa mid aan sal lahayn marka loo eego garaadka shucuureed ee bini'aadamka.

