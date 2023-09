Apple ayaa lagu xamanayaa inay bixiso ilaa 8GB oo RAM ah oo loogu talagalay moodooyinka iPhone 15 Pro

By

Sida laga soo xigtay xanta dhawaanahan, Apple ayaa laga yaabaa inuu qorsheynayo inuu u soo bandhigo ilaa 8GB ee RAM moodooyinka iPhone 15 Pro. In kasta oo aysan jiri doonin wax isbeddel ah oo lagu samaynayo qaabaynta kaydinta gudaha, macaamiishu waxay weli yeelan doonaan xulashooyin kala duwan oo ay ka doortaan.

Warbixinadu waxay soo jeedinayaan in Apple ay tijaabisay fursadaha kaydinta ee hadda jira ee safka cusub ee iPhone, taas oo macnaheedu yahay in doorashada 2TB ee hore loo xaman jiray aan la heli doonin. Taa beddelkeeda, macaamiishu waxay ka dooran karaan 128GB, 256GB, 512GB, iyo 1TB xulashooyinka.

In kasta oo aysan caddayn nooca gaarka ah ee heli doona kor u qaadista RAM, waxaa la sheegay in Apple ay tijaabisay labadaba 6GB iyo 8GB LPDDR5 DRAM. Qiyaasaha waxay soo jeedinayaan in xulashooyinka RAM ee kala duwan ay ku saleysnaan karaan awoodda kaydinta ee la doortay, oo la mid ah sida ay ula shaqeyso iPad Pro.

Marka la eego alaab-qeybiyeyaasha, Apple ayaa la sheegay inay la shaqeyneyso soosaarayaasha sida Samsung, Micron, iyo SK Hynix ee RAM. Shirkadahani waxay sidoo kale yihiin alaab-qeybiyeyaasha suurtagalka ah ee kaydinta, oo ay la socdaan Western Digital iyo Kioxia.

Sida ku dhawaaqida rasmiga ah ee iPhone 15 safka hore, waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii wararka xanta ah ay run yihiin. Taageerayaasha Apple ayaa si weyn u sugaya daah-furka aaladaha cusub iyo xaqiijinta tilmaamahooda.

Ilo:

- Cinwaanka Maqaalka Isha: *"A17 wuxuu lahaan karaa 8GB ee RAM"*

– Xigasho: AppleInsider