Apple ayaa ku soo bandhigi doonta moodooyinka iPhone-ka-India-india lagu sameeyay maalinta la bilaabay

Apple ayaa qaaday tallaabo muhiim ah oo ay ku ballaarinayso kaabayaasha saadka sahayda ee ka baxsan Shiinaha iyada oo iibinaysa moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee Hindiya lagu sameeyay maalintii la bilaabay. In kasta oo Apple ay soo saartey iPhones gudaha Hindiya in muddo ah, jadwalka wax soo saarka ayaa sida caadiga ah ka dambeeya xarumaha aasaasiga ah ee Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, farqiga u dhexeeya helitaanka moodooyinka iPhone-ka ee Hindida lagu sameeyo iyo soo-saarkooda Sebtembar ayaa si tartiib tartiib ah u yaraanayay sannadihii la soo dhaafay. Sannadkii hore, moodooyinka-in-India ee iPhone 14 ayaa laga helay silsiladda sahayda kaliya lix ilaa siddeed toddobaad kadib markii ugu horreysay.

Sannadkan, isbeddelku wuu sii socdaa iyadoo iPhone 15 ay noqon doonto markii ugu horreysay ee qalab Apple jiilkii ugu dambeeyay ee Hindiya soo saarto la heli karo maalinta ugu horreysa ee iibka. Soo saarista unugyada iPhone 15 ee Hindiya waxay bilaabatay horraantii Agoosto. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in inta warshadaha Hindiya ay soo saarayaan iPhone 15 iyo iPhone 15 Plus, isku dhafka iPhone 15 Pro iyo iPhone 15 Pro Max ee ugu qaalisan ayaa wali ku tiirsan Shiinaha.

Si kastaba ha ahaatee, helitaanka Made-in-India iPhone 15 unugyada bilowga ah ayaa tallaabo muhiim ah u ah qorshayaasha mustaqbalka fog ee Apple ee lagu dhimayo ku tiirsanaanta Shiinaha ee wax soo saarka. Waqtigan xaadirka ah, alaab-qeybiyeyaasha Apple ee Hindiya waxay ku xisaabtamaan ku dhawaad ​​​​7% tirada guud ee iPhones ee lagu sameeyay adduunka oo dhan.

