Intel waxay soo bandhigtay Chips cusub oo Core Ultra oo leh waxqabadka garaafyada la xoojiyey

Intel ayaa dhawaan daaha ka qaaday taxaneheedii ugu dambeeyay ee Core Ultra chips-yada laptop-ka, kaas oo ka kooban naqshad cusub oo chiplet ah iyo casriyeyn la taaban karo oo lagu sameeyay awoodaha garaafyada ee GPU-yada isku dhafan. Tile garaafyada cusub ee Meteor Lake ee jajabyadan waxaa ku jira ilaa sideed nooc oo cusub oo Xe LPG ah, taasoo la jaanqaadeysa AMD's 780M iGPU. Intel waxay sheeganeysaa in GPU-yada cusub ee isku-dhafan ay bixiyaan 10% celcelis ahaan heerka hogaaminta AMD ee iGPU-ga ugu wanaagsan, taasoo ka dhigaysa inay ku habboon yihiin ciyaaraha 1080p.

Si loo hubiyo waxqabadka ugu fiican ee ciyaarta, Intel waxay midaysay wadayaasha garaafyada Arc discrete iyo isku dhafan. Darawaliintan midaysan ayaa horumariyo wax qabad oo la taaban karo gaadhsiiyay Intel's Arc GPUs cusboonaysiintii hore, iyada oo heerarka qaabku uu kordhay ilaa 119% iyo waxqabadka Halo oo kor loo qaaday ilaa 750%. Natiijo ahaan, la socoshada cusboonaysiinta darawalka ugu dambeeyay ayaa muhiim u ah isticmaaleyaasha GPU-yada isku dhafan ee Intel.

Taariikh ahaan, cusboonaysiinta darawalada GPU-yada isku dhafan ee laptops-yada waxay ahayd caqabad sababtoo ah xannibaado ay soo rogeen soosaarayaasha laptops. Si kastaba ha noqotee, Intel waxay soo bandhigtay darawal guud "furan" kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay cusboonaysiiyaan darawaladooda iGPU si madax-bannaan. Darawalkani waxa uu ka kooban yahay dhammaan waxqabadka aasaasiga ah iyo xidhmooyinka maalinta koowaad ee ciyaarta. Iyadoo qaar ka mid ah sifooyinka gaarka ah ee OEM laga yaabo in aan laga helin darawalka guud, sida "qaabka dulqaadka" kaas oo xira heerarka 30fps marka uu ku shaqeynayo awoodda batteriga, isticmaalayaashu waxay wali ka faa'iideysan karaan cusbooneysiinta darawalka Intel iyo hotfixes.

Si loo hagaajiyo habka cusboonaysiinta, Intel waxa ay ka shaqaynaysaa dedejinta wajiga ansixinta OEM, iyada oo hubinaysa in isticmaalayaashu ay heli karaan cusboonaysiinta wakhtiga dhabta ah. In kasta oo ujeedadu tahay in si otomaatig ah loo habeeyo habka cusboonaysiinta oo dhan, Intel waxay qiraysaa in la shaqaynta OEM-yada looga baahan yahay inay siiso xal dhammaystiran isticmaaleyaasha buug-yaraha. Dhanka kale, darawalka furan ee Intel wuxuu bixiyaa beddelka isticmaaleyaasha doonaya inay ka faa'iidaystaan ​​wanaajinta darawalnimada ugu dambeeyay ee GPU-yada isku dhafan ee Intel.