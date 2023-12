Intel ayaa dhawaan daaha ka rogtay taxaneheeda Core Ultra chips-ka laptop-ka, kaas oo leh qaab-dhismeedka chiplet-ka iyo kor u qaadida waxqabadka garaafyada. Garaafyada cusub ee Meteor Lake ee lagu soo daray chips-yadaan waxay ku faantaa ilaa sideed xabbo oo cusub oo Xe LPG ah, kuwaas oo u dhigma AMD's 780M iGPU ee Ryzen 7 7840U. Dhab ahaantii, Intel waxay sheeganeysaa 10% celcelis ahaan faa'iidada heerka jir ee AMD's iGPU, taasoo ka dhigaysa doorasho ku habboon ciyaaraha 1080p ee laptops khafiif ah iyo kuwa fudud.

Si loo hubiyo in isticmaalayaashu ay sare u qaadi karaan kartida chips-yada cusub, Intel waxay samaysay dadaallo ay ku midayso labadaba Arc discrete iyo darawallada sawirada isku dhafan. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan kor u qaadida waxqabadka ee lagu arkay Arc A750 iyo A770 GPUs sidoo kale laga heli doono GPU-yada isku dhafan ee laptops ee ku qalabaysan chips-yada cusub ee Core Ultra.

Dhaqan ahaan, cusboonaysiinta darawalada GPU ee laptops-yada waxay ahayd caqabad sababtoo ah xannibaado ay soo rogeen soosaarayaasha laptops. Si kastaba ha ahaatee, Intel ayaa qaaday tillaabooyin ay wax kaga qabanayso arrintan iyadoo siisay darawalka guud ee "unlocked" kaas oo isticmaalayaashu ay soo dejisan karaan oo ay rakibi karaan naftooda. Darawalkan waxaa ku jira dhammaan hagaajinta waxqabadka muhiimka ah iyo xirmooyinka maalinta koowaad ee ciyaarta.

Inkasta oo darawalkan guud uusan lahayn wax-ka-beddelka OEM, sida hababka gaarka ah ama badhamada, waxay u oggolaanaysaa isticmaalayaasha inay la socdaan cusboonaysiinta darawalka iyo faa'iidooyinka ugu dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee, haddii isticmaalayaashu ay ku beddelaan darawaladooda OEM ikhtiyaarka guud, waxaa laga yaabaa inay lumiyaan helitaanka qaar ka mid ah sifooyinka OEM-gaarka ah, sida 'qaabka dulqaadka' ee loogu talagalay in lagu wanaajiyo nolosha batteriga.

Intel wuxuu qirayaa in yoolka ugu dambeeya uu yahay in la helo cusbooneysiin toos ah darawallada GPU-da kuwaas oo si aan kala go 'lahayn ula midoobey qaabeynta OEM. Dhanka kale, shirkadu waxay ka shaqaynaysaa hagaajinta nidaamka ansaxinta OEM si loo hubiyo in si dhakhso leh loo korsado cusboonaysiinta darawalka. Iyadoo lala kaashanayo OEM-yada, Intel waxay higsaneysaa inay siiso isticmaaleyaasha taageerada waqtiga-dhabta ah oo ay awood u siiso inay ka faa'iideystaan ​​​​laptop-yadooda Core Ultra.