Sahaminta qoto-dheeraadka dahsoon ee "Albaabka siraha"

Sahamiye geesi ah, George Kourounis, ayaa bilaabay hammi soo jiidasho leh oo daaha ka qaaday jiritaanka suurtagalnimada nolosha shisheeye. Isagoo si dhiirran ugu soo degaya gunta waxa loo yaqaan "Albaabka Qarsoodiga," Kourounis waxa uu qabsaday muuqaallo yaab leh oo ku saabsan fal kufsi ah oo uu galay dab ololaya. Godka holcaya ee u eg god holac ah, ayaa si aan kala joogsi lahayn u gubanayay in ka badan afartan sano saxaraha cidla ah ee Turkmenistan.

Hadafka koowaad ee socdaalkan curdinka ah waxa uu ahaa in la daah furo siraha deegaanka xad dhaafka ah, Kourounis ayaana safka hore kaga jiray dadaalkan cilmiyeed. Isagoo ku soo degaya foornada gubanaysa, waxa uu gunta hoose ka soo ururiyay muunado ciidda isagoo rajaynaya in la ogaado bakteeriyada extremophile taasoo siin karta fikrado qoto dheer oo ku saabsan nolosha xaaladaha adag. Waxa cajiib ah, waxa ay u muuqataa in shaybaarada ciidda laga helay Albaabka ilaa Qarsoodiga ay ka kooban yihiin nolol bakteeriyo ah. Microbiologist Dr. Stefan Green, oo sidoo kale qayb ka ahaa socdaalka, ayaa xaqiijiyay jiritaanka bakteeriyada qaarkood oo ay ku hodmeen heerkulka sare iyo heerarka nafaqo ee hoose ee godka.

Waxa soo jiidashada dhulka ka baxsan ku soo kordhinaysa daahfurkan hore ee cajiibka ah waa aragtida xiisaha badan ee uu ku salaamay Kourounis intii uu soo degay. Iftiinka liimiga ah ee uu ololku sii daayo, oo ay weheliyaan darbiyada holcaya ee godka, ayaa abuuray jawi adduunyo kale oo u eg meere kale, laga yaabee Mars lafteeda. Kourounis waxa uu dareenkii naxdinta lahaa la mid dhigay ku tallaabsiga adduun shisheeye ee orange-ka ama carrada cas ee firfircoon.

Shaki la'aan, Kourounis waxa uu la kulmay caqabado badan intii lagu jiray guushan isdifaaca ah ee dhimashada. Isagoo dul taagan bohol aad u weyn, oo holac ku hareeraysan yahay, ayuu qirtay inuu dareemay cabsi xad dhaaf ah. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ay kaxaysay xiisaha iyo harraadka tacaburka, Kourounis ayaa si geesinimo leh ugu soo degay wax aan la garanayn, isagoo ku hubaysan su'aalo ku saabsan badbaadada xadhkihiisa iyo neefsashada hawada.

Ugu dambayntii, socdaalkan aan la soo koobi karin ee Albaabka Qarsoon ma ahayn oo kaliya daaha ka qaaday nolosha lama filaanka ah ee mid ka mid ah deegaanka ugu wanaagsan ee dhulka laakiin waxa kale oo uu bixiyay xog qiimo leh iyo aragtiyo la xidhiidha xaaladaha ba'an. Tacabirnimada cajiibka ah ee Kourounis waxay u adeegtaa marag madoonto ah ruuxa bini'aadamka ah ee aan adkaan karin iyo rabitaankiisa aan leexleexan ee uu ku sahaminayo yaababka ka baxsan gaadhitaankayada.