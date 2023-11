Albaabka Baldur 3: Wax ka qabashada arrimaha ciyaarta oo leh balastar weyn

By

Baldur's Gate 3, oo ah ciyaar si weyn loo wada sugayo, ayaa dhawaan soo saartay balastarkeedii afaraad ee ugu weyn kaas oo looga gol leeyahay in lagu xaliyo in ka badan 1,000 arrimood. Cusboonaysiintan ballaaran waxay muujineysaa sida ay horumariyayaashu ugu heellan yihiin bixinta khibradda ciyaaraha ee horumarsan ee ciyaartoyda.

Mid ka mid ah waxyaabaha lagu daro ee xusid mudan ayaa ah awoodda ciyaartoyda ay isku nadiifiyaan. Habkaani kaliya kuma kordhinayo taabashada dhabta ah ee ciyaarta laakiin sidoo kale waxay kor u qaadaysaa khibrada immersive. Ciyaartoyda hadda waxay yeelan karaan jilayaashooda ilaalinta nadaafadda shakhsi ahaaneed, iyagoo ku daraya lakab dheeraad ah oo dhab ah ciyaarta ciyaarta.

Intaa waxaa dheer, balastarku wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyin kale oo badan oo ciyaartoydu ay la kulmeen tan iyo markii ciyaarta la soo saaray. In kasta oo faahfaahinta saxda ah ee qoraallada balastarrada laga heli karo IGN.com, waxaa ammaan mudan in horumariyayaashu ay si firfircoon uga shaqeeyeen sidii ay uga takhalusi lahaayeen dhiqlaha kasta iyo arrimaha ay soo qaadeen bulshada ciyaaraha.

Wararka kale ee RPG, Hooska aadka loo filayo ee ballaarinta Erdtree ee Elden Ring ayaa hadda ku jira horumar. Shirkadda waalidka ee FromSoftware, horumariyaha ka dambeeya Elden Ring, ayaa xaqiijiyay in abuuritaanka macluumaadkan cusub uu si habsami leh u socdo. In kasta oo taariikhda la sii daayo aan weli lagu dhawaaqin, cusboonaysiintani waxay calaamad dhiirigelin u tahay taageerayaasha xiisaynaya ee sugaya ballaadhinta.

Anaga oo u soo jeedinayna Far Cry 6, Ubisoft ayaa dhawaan samaysay ogeysiis ku saabsan taageerada ciyaarta. Shirkaddu waxay sheegtay in kasta oo taageerada cinwaankii ugu dambeeyay ee Far Cry franchise uu si rasmi ah u dhammaaday, qaababka khadka tooska ah ayaa wali diyaar u ah ciyaartoyga mustaqbalka la filayo. Warkani wuxuu xaqiijinayaa ciyaartoyda inay sii wadi karaan inay ku raaxaystaan ​​​​muuqaalka ciyaartoy badan ee ciyaarta inkasta oo ay dhamaatay taageerada rasmiga ah.

Gabagabadii, balastarkii ugu dambeeyay ee Baldur's Gate 3 wuxuu muujinayaa sida ay uga go'an tahay kooxda horumarinta inay kor u qaadaan ciyaarta ciyaartoyda. Iyadoo arrimo badan la xaliyay, oo ay ku jiraan ku-darka makaanikada nadaafadda shakhsi ahaaneed, ciyaartu hadda waxay bixisaa khibrad dheeri ah oo xiiso leh. Intaa waxaa dheer, cusboonaysiinta horumarka Hadhka Erdtree ee ballaarinta Elden Ring iyo helitaanka joogtada ah ee qaababka khadka tooska ah ee Far Cry 6 ayaa siiya xiisaha RPG ee xiisaha leh.