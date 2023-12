Abaalmarinnada Ciyaarta 2023: U Dabaal degga Heerka Sare ee Warshadaha Ciyaaraha

Abaalmarinta Ciyaarta 2023, dhacdo sanadle ah oo lagu aqoonsanayo guulaha muuqda ee warshadaha ciyaaraha, ayaa lagu wadaa inay dhacdo Khamiista. Bandhigan aadka loo wada sugayo waxaa si toos ah looga daawan doonaa Tiyaatarka Peacock ee LA waxaana si bilaash ah looga daawan karaa in ka badan laba iyo toban goobood.

Daabacaadda 10-aad ee Abaalmarinta Ciyaartu waxa ay ballan qaadaysaa in ay bixiso habeen ay ka buuxaan xamaasad iyo madadaalo. Iyada oo ay weheliso ku dhawaaqista ku guulaystayaasha 31 qaybood oo kala duwan, dhacdada ayaa ka muuqan doonta ogeysiisyo hordhac ah oo gaar ah, dhibco soo jiidasho leh, bandhig faneed toos ah, iyo muuqaalada dadka caanka ah ee caanka ah.

Soo-bandhigayaasha sanadkan waxaa ka mid ah magacyo waaweyn sida Timothée Chalamet, oo caan ku ah doorkiisa "Wonka" iyo "Dune", Anthony Mackie oo ka socda Peacock's "Birta Qalloocan," Christopher Judge, jilaa ka dambeeya "Ilaaha Dagaalka" iyo taxanaha soo socda, iyo sidoo kale. sida DJ iyo soo saaraha Zedd. Oo yeynan iloobin dabeecadda la jecel yahay ee Muppet Gonzo.

Abaalmarinta Ciyaarta 2023 waxay heshay jawaab celin aad u heersaraysa, iyadoo la magacaabayo ay ku kala baahsan yihiin noocyo iyo goobo kala duwan. Magacaabista, oo ka kooban 112 ciyaarood oo kala duwan, shakhsiyaad, kooxo, iyo dhacdooyin, ayaa waxaa doortay xeerbeegti caalami ah oo ka kooban wakiillo ka socda in ka badan 100 daabacaad oo warbaahin ah iyo xarumo saameyn leh.

Abaalmarinta Ciyaarta Sanadka ee aadka loo xiiseeyo ayaa sanadkan waxaa ku tartamaya lix koob oo aan caadi ahayn. "Alan Wake 2" oo ay soo saartay Remedy Entertainment, "Baldur's Gate 3" ee Larian Studios, "Marvel's Spider-Man 2" oo ka socda Ciyaaraha Insomniac, "Resident Evil 4" ee Capcom, "Super Mario Bros. Wonder" by Nintendo, iyo " The Legend of Zelda: Ilinta Boqortooyada"sidoo kale Nintendo. Abuuraha Abaalmarinta Ciyaarta iyo martigeliyaha, Geoff Keighley, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay safka xooggan, isagoo muujiyay in dhammaan dadka la magacaabay ay yihiin kuwo la aasaasay oo saameyn weyn ku yeeshay warshadaha ciyaaraha.

Kuwa sida aadka ah u sugaya inay la socdaan Abaalmarinta Ciyaaraha, waxaad ka heli kartaa qulqulka tooska ah ee aaladaha caanka ah sida YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, iyo X. Xidhiidhinta abaalmarinta ciyaarta tooska ah ee aaladahaan ayaa la siin doonaa si fudud loo galo dhacdada.

Abaalmarinta Ciyaarta 2023 waxaa kuu keenay soosaarayaasha fulinta Geoff Keighley iyo Kimmie Kim. LeRoy Bennett wuxuu u adeegaa sida agaasimaha hal-abuurka, halka Richard Preuss uu qaato doorka agaasimaha.