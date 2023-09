Sida loo xalliyo Arrimaha Maqalka: Hubinta iyo Tijaabinta Xadhkaha Hadalkaaga

By

Soo koobid: Xallinta arrimaha maqalka inta badan waxay ku bilaabataa hubinta xaalada jireed iyo isku xirka saxda ah ee fiilooyinka hadalkaaga. Maqaalkani wuxuu bixiyaa tilmaamo tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo hubiyo dhaawaca jireed, hubinta isku xirnaanta saxda ah, iyo tijaabi sii wadida iyo iska caabinta fiilooyinkaaga hadalka.

Marka ay timaado cilad-saarka arrimaha maqalka, tallaabada ugu horreysa waa in la hubiyo in fiilooyinka hadalkaagu ay ku jiraan xaalad jireed oo wanaagsan. Ka eeg fiilooyinka wax kasta oo muuqda ee calaamado burbur ah, sida goyn, jajaban, ama fiilooyinka bannaanka ah. Fiilooyinka ku hadla ee burburay waxay faragelin karaan tayada codka waxayna keeni karaan khataro koronto, markaa waa muhiim in la beddelo haddii loo baahdo. Intaa waxaa dheer, ka hubi xirayaasha labada daraf ee fiilooyinka hadalka si ay u daxalaystaan, biinanka qaloocan, ama xidhiidhada dabacsan. Nadiifi xiriiriyeyaasha ama beddel iyaga marka loo baahdo.

Sidoo kale u fiirso dahaarka fiilooyinka. Dahaarka dillaacsan ama jaban wuxuu u horseedi karaa gaab koronto ama calaamad lumis. Waxa kale oo aad muhiim u ah inaad isticmaasho cabbirka saxda ah ee siliga hadalka si aad u dejiso. Isticmaalka fiilooyinka aadka u dhuuban baahida korontada ee ku hadashaada waxay keeni kartaa hoos u dhac calaamadeed ama dhaawac qalab. Ugu dambayntii, baadh dariiqa siliga hadalka si aad u hubiso in aan fiilooyinku la jiidin ama si adag u foorarsaneyn, sababtoo ah tani waxay sababi kartaa arrimo caqabad ku ah oo saameyn ku yeelan kara waxqabadka ku hadlaayadaada.

Xaqiijinta isku xirnaanta saxda ah waxay si isku mid ah muhiim ugu tahay waxqabadka maqalka ee ugu wanaagsan. Xaqiiji in silig kasta oo ku hadla uu ku xiran yahay terminaalka ku habboon labada cod-bixiyeyaasha iyo isha maqalka ah. Si adag u xafid xidhidhyada si aad uga fogaato dhawaaqa goos gooska ah ama signalka ka baxaya. Joogtaynta joogtaynta isku xidhka af-hayeenka, isku xidhka terminaalka togan iyo meelaha taban iyo xidhidhiyeyaasha taban Tixgeli in aad calaamadiso fiilooyinka ku hadasha ama isticmaal fiilooyinka midabada leh si ay mustaqbalka u sahlanaato cilladaha ama hagaajinta. Haddi aad leedahay habayn badan oo ku hadla, hubi in ku hadla kasta uu ku xidhan yahay kanaalka ku haboon ama wax soo saarka ee aqbalaha ama amplifier. Isticmaalka xiriiriyeyaasha tayada sare leh sida muuska muuska ama isku xirayaasha spade waxay xaqiijin karaan isku xirnaan la isku halayn karo oo sugan.

Tijaabinta sii wadista waa tallaabo lama huraan ah oo lagu garto wixii nasasho ah ama kala go'a fiilooyinka hadalka. Demi dhammaan ilaha korontada ka hor intaadan sii wadin. Xadhkaha ka saar fiilooyinka ku hadla oo u deji multimeterkaaga habka sii wadista. Ku baadh fiilooyinka multimeterka oo ka hubi dhawaaq dhawaq ah ama calaamad muujinaysa sii socoshada. Tijaabi siligga hadlaya shaqsi kasta si gooni ah si aad u aqoonsato fiilooyinka gaarka ah ee laga yaabo inay yeeshaan jajab ama kala go'aan. Dib u hagaaji ama u beddel qaybta ama siliga dhaawacan.

Cabbiraadda iska caabbinta fiilooyinka ku hadla ayaa bixisa macluumaad qiimo leh oo ku saabsan daacadnimadooda iyo guud ahaan waxqabadka nidaamkaaga maqalka. Ka saar fiilooyinka oo isticmaal multimeter oo leh sifo cabbirka caabbinta. Ku baadh fiilooyinka multimeter-ka oo akhri qiimaha caabbinta ee la soo bandhigay. Is barbar dhig akhrinta iyo qeexida soo saaraha. Haddii caabbinta la cabbiray uu aad uga sarreeyo ama ka hooseeyo qiyaasta lagu taliyey, waxaa jiri kara arrin la xiriirta dhumucda siliga ama tayada. Si gaar ah u cabbir iska caabinta silig kasta oo ku hadla si joogto ah.

Markaad raacdo tillaabooyinkan si aad u hubiso oo aad u tijaabiso fiilooyinka ku hadashaada, waxaad baabi'in kartaa arrimaha jirka ee saameeya tayada maqalka. Xusuusnow inaad si qotodheer u tijaabiso si aad u hubiso in dhammaan fiilooyinka ay ku jiraan xaalad wanaagsan.

Ilo:

- [Isha 1]

- [Isha 2]