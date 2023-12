Immisa dhogorta ayaa jira adduunka 2023?

Soo koobid:

Marka fandomka dhogorta uu sii wado inuu koro oo uu helo muuqaal, shaqsiyaad badan ayaa aad u xiiseynaya tirada dhogorta adduunka oo dhan. In kasta oo ay adag tahay in la helo tiro sax ah, qiyaaso iyo sahanno kala duwan ayaa bixiya aragtiyo ku saabsan xajmiga bulshada dhogorta leh. Maqaalkani waxa uu ujeedadiisu tahay in la sahamiyo tirada dhogorta adduunka laga bilaabo 2023, isaga oo iftiiminaya hababka loo isticmaalo in lagu qiyaaso dadkooda iyo wax ka qabashada su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku xeeran dhaqan hoosaadkan gaarka ah.

Immisa dhogor ayaa ka jira adduunka 2023?

Qiyaasida tirada saxda ah ee dhogorta adduunka oo dhan waa hawl adag oo ay ugu wacan tahay dabciga bulshada oo baahsan iyo la'aanta diiwaan gelinta rasmiga ah ama xubinnimada. Si kastaba ha ahaatee, dhowr daraasado iyo sahan ayaa la sameeyay si loo cabbiro xajmiga fandomka dhogorta leh.

Hal daraasad oo caan ah oo ay samaysay Mashruuca Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Anthropomorphic (IARP) sannadkii 2011 ayaa lagu qiyaasay inay jiraan ku dhawaad ​​1.4 milyan oo dhogor adduunka oo dhan ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in xogtani ay hadda duugowday, oo tirada laga yaabo inay si weyn isu beddesho sannadihii la soo dhaafay.

Sahan kale oo ay samaysay Furry Poll sanadka 2019 ayaa sheegay in 9,322 ka mid ah jawaab bixiyaasha, 76% loo aqoonsaday inay yihiin dhogorta. Ku-kordhinta boqolleydan dadka adduunka, waxay soo jeedin kartaa qiyaas adag oo ku dhawaad ​​​​5 milyan oo dhogorta adduunka oo dhan ah. Si kastaba ha ahaatee, qiyaastan waa in si taxadar leh loo qaataa, sababtoo ah muunada sahanka ma noqon karto mid si buuxda u matalaysa dhammaan bulshada dhogorta leh.

Waxaa xusid mudan in fandom-ka dhogorta leh uu helay caan iyo aqbalaad badan sannadihii la soo dhaafay, taasoo keentay kororka tirooyinka. Kor u kaca baraha bulshada iyo heshiisyada loo qoondeeyay dhogorta ayaa ka qayb qaatay korriinka iyo muuqaalka bulshada.

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ):

S: Waa maxay dhogorta?

J: Furries waa shakhsiyaad danaynaya jilayaasha xayawaanka antropomorphic. Waxay inta badan abuuraan iyo/ama sawiraan shakhsiyadooda xayawaanka, oo loo yaqaan fursonas, iyada oo loo marayo farshaxan, dharka (fursuits), door-ciyaar, iyo qaababka kale ee muujinta hal-abuurka.

S: Sidee ayay cilmi-baarayaashu u qiyaaseen tirada dhogorta?

J: Cilmi baadhayaashu waxay inta badan ku tiirsan yihiin sahan iyo xog is-sheegid si loo qiyaaso tirada dhogorta. Sahankan waxaa lagu qaybiyaa online iyo heshiisyada dhogorta leh, taas oo u oggolaanaysa ka qaybgalayaasha inay si ikhtiyaari ah u bixiyaan macluumaadka ku saabsan ka-qaybgalkooda fandom dhogorta leh.

S: dhogorta ma yihiin dhaqan-hoosaadyo kala duwan?

J: Haa, dhogorta dhogorta waxaa loo tixgeliyaa dhaqan-hoosaadyo kala duwan sababtoo ah xiisaha ay wadaagaan ee xayawaanka anthropomorphic iyo ka qaybgalka noocyada kala duwan ee muujinta hal-abuurka. Waxay inta badan sameeyaan bulshooyin khadka tooska ah iyo khadka tooska ah, abaabulida heshiisyada, shirarka, iyo dhacdooyinka kale si ay ula xiriiraan dhogorta kale.

S: dhogorta dhogorta ma waxay tahay galmo?

J: Halka dhogorta qaar laga yaabo inay ku daraan waxyaabo aqoonsigooda ka mid ah cilaaqaadkooda shakhsi ahaaneed ama farshaxanka ku jihaysan dadka waaweyn, dhogorta ma aha asal ahaan mid galmo ah. Fandom-ka dhogorta leh waxa uu ka kooban yahay waxyaabo badan oo xiiso leh, oo ay ku jiraan fanka, sheeko-sheekeysiga, kharash-garaynta, iyo dhexgalka bulshada, iyada oo shakhsiyaadka ka qayb-qaadanayaan sababo kala duwan.

S: Ma jiraan ururo rasmi ah oo dhogorta leh ama diiwaan gelin?

J: Maya, ma jiraan ururo dhogorta leh ama diiwaano rasmi ah. Fandomka dhogorta leh waa bulsho baahsan oo aan lahayn gole dhexe oo maamula. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira goobo badan oo online ah, goleyaal, iyo kooxaha warbaahinta bulshada halkaas oo dhogorta ay isku xiri karaan oo ay ku wadaagi karaan danahooda.

