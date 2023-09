U Beddelka Hawada Kulul ee Biyaha La Cabo: Horumar Cusub oo Ku Saabsan Goynta Biyaha

Cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Texas ee Austin ayaa horumar la taaban karo ka sameeyay raadinta xal u helidda biyo-la'aanta. Cilmi-baadhistoodii ugu dambaysay, oo lagu daabacay Proceedings of the National Academy of Sciences, waxa ay soo saareen Hydrogel qaab molecular ah oo awood u leh in ay biyaha nadiifka ah ee la cabbo ka soo saaro hawo kulul iyada oo la isticmaalayo tamarta qorraxda oo keliya.

Hydrogel-ku waxa uu ogolaadaa in si degdeg ah oo hufan biyaha looga soo saaro jawiga, xataa marka ay heerkulku gaadho 104 darajo Fahrenheit, taas oo ka dhigaysa mid ku haboon meelaha uu ka jiro kulayl xad dhaaf ah iyo helitaanka biyo nadiif ah oo kooban. Tignoolajiyadan, shakhsiyaadku waxay awood u yeelan karaan inay si fudud biyaha u soo saaraan iyagoo qalab dhigaya bannaanka, iyada oo aan loo baahnayn isticmaalka tamar dheeraad ah.

Hydrogel-ku waxa uu soo saari karaa inta u dhaxaysa 3.5 iyo 7 kiiloogaraam oo biyo ah halkii kiilogaraam ee walxo jel ah, taas oo ku xidhan heerka huurka. Waxa ka sooca cilmi-baadhistan waa la qabsiga hydrogelka ee microgels, kaas oo si weyn u kordhiya xawaaraha iyo waxtarka qabashada biyaha iyo sii deynta. Iyada oo loo beddelayo hydrogel qaybo yaryar, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen sorbent aad waxtar u leh oo si weyn u kordhin kara wax soo saarka biyaha iyada oo loo marayo wareegyo badan oo maalinle ah.

Kor-u-qaadista tignoolajiyada ayaa ah tallaabada xigta ee muhiimka ah. Cilmi-baadhayaashu waxay ku talo jiraan inay natiijooyinkooda u beddelaan qiime jaban, xal la qaadan karo si loo abuuro biyo nadiif ah oo la cabbo oo adduunka oo dhan laga faa'iidaysan karo. Horumarkan ayaa noqon kara mid wax ka beddela nolosha dadka aan haysan helitaanka biyo nadiif ah, sida Itoobiya, halkaas oo ku dhawaad ​​60% dadweynaha ay la kulmaan caqabadan.

Qorshayaasha mustaqbalka ee tignoolajiyada waxaa ka mid ah tayaynta injineernimada microgels si loo horumariyo waxtarka dheeraadka ah. Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale sahamiyaan isticmaalka walxaha organic si loo yareeyo kharashka wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha ayaa weli ku jira miisaanka wax soo saarka sorbent iyo hubinta adkeysiga alaabta. Intaa waxaa dheer, waxaa socda dadaallo lagu abuurayo noocyo la qaadi karo oo qalabka ah xaaladaha kala duwan ee codsiga.

Horumarkani waxa uu awood u leeyahay in uu iftiin rajo u noqdo gobollada ay saamaysay biyo la'aanta. Awood u leh in hawada kulul loo beddelo biyo la cabbo iyadoo la adeegsanayo tamarta cadceedda waxay ina keenaysaa hal tallaabo oo u dhow xal waara oo yarayn kara dhibaatooyinka biyo yaraanta adduunka oo dhan.

