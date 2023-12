Sahaminta Faa'iidooyinka Shaaha Cagaaran

By

Soo koobid: Maqaalkani waxa uu si qoto dheer u eegayaa faa'iidooyinka faraha badan ee ku jira ku darista shaaha cagaaran ee hawl maalmeedkeena. Laga soo bilaabo kor u qaadista shaqada maskaxda iyo caawinta miisaanka dhimista si loo wanaajiyo caafimaadka wadnaha iyo yaraynta khatarta kansarka, shaaha cagaaran waa cabitaan xoog leh oo leh faa'iidooyin badan.

Shaaha cagaaran, oo loo yaqaan 'antioxidant properties' ee hodanka ah, ayaa la cuni jiray qarniyo badan dhaqamo badan. Waxay caan ku noqotay adduunka oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay. Aynu dhexda u galno qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee ku darida shaaha cagaaran nolol maalmeedkeena.

Marka hore, cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in shaaha cagaaran uu kor u qaadi karo shaqada maskaxda. Waxay ka kooban tahay kafeyn, taas oo hagaajin karta niyadda, waqtiga falcelinta, iyo guud ahaan waxqabadka garashada. Intaa waxaa dheer, amino acid L-theanine ee laga helo shaaha cagaaran ayaa la muujiyay in ay kordhiso hirarka alfa ee maskaxda, kor u qaadida nasashada iyo yaraynta walaaca.

Intaa waxaa dheer, shaaha cagaaran ayaa lala xiriiriyay miisaan lumis. Daraasaduhu waxay ogaadeen in isku-dhafka caffeine iyo catechins ee laga helo shaaha cagaaran ay kor u qaadi karaan dheef-shiid kiimikaadka, kordhinta oksaydhka dufanka iyo caawinta maareynta miisaanka. Ku darida shaaha cagaaran ee cunto caafimaad leh iyo jimicsi joogto ah ayaa laga yaabaa inay caawiso gaaritaanka yoolalka dhimista miisaanka.

Intaa waxaa dheer, shaaha cagaaran wuxuu soo bandhigaa faa'iidooyin rajo leh oo caafimaadka wadnaha ah. Isticmaalka joogtada ah ayaa lala xiriiriyay hoos u dhaca halista cudurada wadnaha, oo ay ku jiraan wadna xanuunka iyo istaroogga. Antioxidants ee shaaha cagaaran waxay caawiyaan inay ka ilaaliyaan oksaydhka ee kolestaroolka LDL, hagaajinta guud ahaan shaqada wadnaha.

Ugu dambeyntii, shaaha cagaaran ayaa muujiyay suurtagalnimada in la yareeyo khatarta noocyada kansarka qaarkood. Isku-duubnaanta sare ee antioxidants, gaar ahaan epigallocatechin gallate (EGCG), ee shaaha cagaaran ayaa la ogaaday in ay joojiyaan koritaanka unugyada kansarka oo ay yareeyaan xajmiga burooyinka. Waxa laga yaabaa in ay saamayn ka hortagto noocyo kala duwan oo kansar ah, oo ay ku jiraan naasaha, prostate-ka, iyo kansarka mindhicirka.

Gabagabadii, ku darida shaaha cagaaran ee hawl maalmeedkeena waxay yeelan kartaa faa'iidooyin badan. Laga soo bilaabo kor u qaadista shaqada maskaxda iyo caawinta miisaanka dhimista si loo wanaajiyo caafimaadka wadnaha iyo yaraynta khatarta kansarka, shaaha cagaaran waa cabitaan badan oo faa'iidooyin badan leh. Haddaba maxaadan u diyaarsaneyn koob shaah cagaaran ah maanta oo aad caafimaadkaaga siisid xoogaa kor u qaadis ah?