Cabbirka Faylka Xanta ah iyo Dhererka Ciyaarta Ciyaarta ee Xatooyada Wayn ee Auto VI waa Sababta Walaaca

Siideynta aadka loo sugayo ee Grand Theft Auto VI waxay ka tagtay taageerayaashu inay si weyn u sugaan war kasta ama wixii ku soo kordha Ciyaaraha Rockstar. Iyadoo ciyaartu ay weli socoto, xog la'aanta ayaa keentay in ay si joogta ah u soo baxaan xanta iyo xanta taageerayaasha dhexdooda.

Mid ka mid ah xanta dhawaanahan ee dareenka soo jiidatay ayaa ah sheegashada ah in GTA VI uu yeelan doono cabbir weyn oo 750GB ah iyo dhererka gameplay ku dhawaad ​​​​400 saacadood. Tani waxay walaac ku abuurtay ciyaartoyda, gaar ahaan kuwa ku xaddidan booska kaydinta console-ka.

Cabbirka faylka lagu xamanayo ayaa dhibaato weyn ku ah labada PC iyo gamer-console. PS5, tusaale ahaan, waxa ay leedahay 825GB SSD adag oo gudaha ah,laakin ka dib markii la meel dhigo faylalka nidaamka, ciyaartoygu waxa ay haystaan ​​667GB oo keliya. Cabbirka faylka la sheegayo ee GTA VI ayaa ka badan tiradaas in ka badan 80GB. In kasta oo Xbox Series X uu leeyahay awood kaydin waxyar ka weyn oo 1TB ah, xaaladdu wali waa cidhiidhi, gaar ahaan nooca taxanaha S oo wata darawalkiisa adag ee 512GB SSD.

Si looga gudbo arrinta kaydinta suurtagalka ah, ciyaartoydu waxay u baahan doonaan inay maalgashadaan kaydinta gudaha ee SSD dheeraad ah ee PS5 ama SSD-ga kaadhadhka fidinta ee Xbox Series X|S.

Iyadoo wararka xanta ah ay walaac ka dhex abuurayaan ciyaartoyda, waxaa muhiim ah in lagu qaado hadhuudh milix ah ilaa inta la xaqiijinayo. Waxa ay u muuqataa in aanay suurtogal ahayn in Grand Theft Auto VI ay u baahan doonto xaddi ballaadhan oo meel wax lagu kaydiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxay muujinaysaa caqabadaha iman kara in ciyaartoyda laga yaabaa in ay la kulmaan kororka tirada file iyo fursadaha kaydinta xaddidan.

Maaddaama ay taageerayaashu sugayaan sii deynta Grand Theft Auto VI, way caddahay in awoodda kaydinta ay tixgelin doonto ciyaartoy badan. Haddi ay wararka xanta ahi run noqdaan iyo in kale, waxa la rajaynayaa in horumariyayaashu ay heli doonaan habab ay ku wanaajiyaan cabbirrada faylalka iyaga oo aan wax u dhimayn tayada ama dhererka ciyaarta ciyaarta.

Ilo:

– Wararka GTA 6 (Twitter)