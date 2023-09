Ku Badbaadin Weyn GoPro HERO10: Ku hel $249.99!

By

Haddii aad suuqa ugu jirto kamarad wax-qabad oo khadka-sare ah, hadda waa wakhtiga ugu habboon ee la iibsan karo GoPro HERO10. Hadda waxa lagu iibinayaa kaliya $249 tafaariiqleyaal badan, oo ay ku jiraan Amazon, Best Buy, iyo website-ka rasmiga ah ee GoPro. Iyadoo qaar laga yaabo inay ku doodaan in qiimo dhimisku aanu ahayn mid muhiim ah sida ay u muuqato sababtoo ah qiimaha liiska oo kordhay, haddana waa heshiis aad u weyn kuwa raadinaya inay qabtaan tacaburkooda si faahfaahsan oo cajiib ah.

GoPro HERO10 ayaa markii hore lagu qiimeeyay $449.99, laakiin tan iyo markaas ayaa laga dhigay $350. Oo hadda, iibkan, waxaad ku heli kartaa qiimo xitaa ka hooseeya $249.99. Qiima dhimistan $100 ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku raaxaysato sifada cajiibka ah sida 5.3K video resolution, 23-megapixel photos, iyo HyperSmooth 4.0 xasilinta qayb yar oo ka mid ah qiimaha.

Haddi aad tahay junkie adrenaline oo doonaya in aad diiwaangeliso dhaqdhaqaaqyadaada isboorti ee aadka u daran ama si fudud qof raba in uu ku qabsado daqiiqado maalmeed oo cad, GoPro HERO10 waa wehelka ugu fiican. Sifooyinkeeda horumarsan waxay xaqiijinayaan in tallaal kasta uu yahay mid qallafsan, cad, oo dhex-gelinaya.

Ha lumin fursadan si aad wax weyn ugu badbaadiso GoPro HERO10. Ku qabso kaaga hadda qiimaha la dhimay ee $249.99 Amazon, Best Buy, ama website-ka GoPro.

