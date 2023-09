Google wuxuu wajahayaa Tijaabada Ka-hortagga Aaminnimada ee Awoodda Mashiinka Raadinta

By

Google waxaa loolan adag kula kulmi doonaa tijaabo caalami ah oo Maraykanka lid ku ah iyadoo xeer-ilaaliyeyaasha federaalku ay isku dayayaan inay burburiyaan boqortooyadooda internetka. 10ka toddobaad ee soo socda, qareennada federaalka iyo qareennada guud ee gobolka ayaa soo bandhigi doona caddaynta caddaynaysa in Google-ku khiyaameeyay suuqa, ku xad-gudbida Sharciga Sherman iyada oo ka dhigaysa matoorka raadinta ikhtiyaarka caadiga ah ee meelo iyo qalabyo kala duwan. Maxkamadeynta ayaa go'aamin doonta haddii Google uu jabiyay sharciga iyo, haddii ay sidaas tahay, waa maxay tillaabooyinka la qaadayo si loo xakameeyo shirkadda weyn ee tignoolajiyada.

Dacwada waxaa gudbiyay waaxda cadaaladda ku dhawaad ​​seddex sano ka hor, iyadoo ku eedeysay Google inay adeegsatay awooda raadinta internetka si ay uga hesho faa'iido aan cadaalad aheyn tartamayaasha. Dawladdu waxay ku andacoonaysaa in Google ay bixiso balaayiin doolar sannadkii si ay u noqoto mashiinka raadinta caadiga ah ee aaladaha sida iPhone iyo daalacashada webka sida Safari iyo Firefox. Intaa waxaa dheer, maamulayaasha ayaa ku doodaya in Google ay si sharci darro ah u maamushay suuqa iyada oo u baahan in mishiinkeeda raadinta lagu daro software-keeda Android ee talefannada casriga ah.

Google ayaa ku doodaysa in ay wajaheyso tartan weyn waxayna tusaale u soo qaadatay makiinadaha raadinta sida Microsoft's Bing iyo mareegaha Amazon iyo Yelp tusaale ahaan. Shirkaddu waxay guusheeda u nisbaynaysaa horumarinta joogtada ah ee mashiinka raadinta waxayna ku nuuxnuuxsatay in dadku doortaan isticmaalka Google sababtoo ah isku halaynta iyo waxqabadka.

Natiijada tijaabada ayaa saameyn weyn ku yeelan karta Google. Cawaaqibta suurtagalka ah waxaa ka mid ah joojinta ku dhaqanka lacag bixinta shirkadaha si ay Google uga dhigaan mashiinka raadinta caadiga ah, ama Google ayaa lumisay diiradda marka ay gasho dagaallo sharci ah. Kiis la mid ah ka-hortagga kalsoonida ee Microsoft 1998-dii ayaa keentay in shirkaddu ay ku dhibtoonayso la qabsiga tignoolajiyada soo baxaya, taas oo Google u oggolaatay inay caan noqoto.

Marka laga soo tago tijaabada hadda jirta, Google waxa kale oo ay wajaheysaa kiis lid ku ah kalsoonida ee la xiriirta tignoolajiyada xayeysiinta. Dawladdu waxay ku andacoonaysaa in Google uu keli ku yahay tiknoolajiyada xayaysiisyada dhijitaalka ah ee muhiimka ah waxayna soo jeedisay in Google laga yaabo inay iibiso qayb ka mid ah ganacsigeeda xayeysiiska si ay wax uga qabato walaacyada dhaqamada ka soo horjeeda tartanka.

Ilaha: Waaxda Caddaaladda, Xeer-ilaaliyeyaasha Midowga Yurub.